CEWE Photo Award 2019 je najväčšia fotografická súťaž na svete Foto: CEWE Foto: CEWE

Bratislava / Oldenburg 6. júna (OTS) - S koncom fázy prihlasovania príspevkov sa CEWE Photo Award dostala na novú, špičkovú úroveň. V priebehu roka bolo do súťaže s mottom „Our World is Beautiful“ (Náš svet je nádherný) prihlásených 448 152 fotografií – čo je viac ako do ktorejkoľvek inej fotografickej súťaže na svete. Porota pod vedením svetoznámeho fotografa Yanna Arthusa-Bertranda sa už teraz teší na napínavú a náročnú úlohu vybrať tie najlepšie príspevky. Jej rozhodnutie bude vyhlásené 26. septembra na veľkom odovzdávaní cien vo Viedni.Súťaže CEWE Photo Award 2019 sa zúčastnili priatelia fotografie z celého sveta: Od 17. mája 2018 do 2. júna 2019 prišlo do súťaže s mottom „Our World is Beautiful“ 448 152 príspevkov. Vďaka tomu sa z CEWE Photo Award 2019 stala najväčšia fotografická súťaž na svete. „,“ zdôrazňuje, predseda predstavenstva spoločnosti CEWE. „.“ Po prvý raz mohli účastníci súťaže svoje fotografie prihlásiť až v desiatich kategóriách. K doterajším témam Krajinky, Ľudia, Príroda, Architektúra a infraštruktúra a Šport tentokrát pribudli aj Jedlo, Vtip vo fotografii, Hobby a voľný čas, Zvieratá a Cestovanie a kultúra. Víťazi budú odmenení cenami v celkovej výške viac ako 250 000 eur. Porota, ktorej predsedá svetoznámy fotograf Yann Arthus-Bertrand (Planéta Zem zhora), práve teraz vyberá tie najlepšie fotografie.26. septembra 2019 spoločnosť CEWE a porota osobne ocenia víťazov na slávnostnom odovzdávaní cien v Prírodovednom múzeu vo Viedni. Okrem Yanna Arthusa Bertranda porotu tvoria aj Britka Christie Goodwin – oficiálna fotografka Royal Albert Hall –, Švéd Tobias Hägg (@airpixels), Markus Schreiber (Associated Press), Joachim Herrmann (Reuters), Dr. Wilfried Vyslozil, predseda predstavenstva organizácie SOS Children’s Villages a predseda predstavenstva CEWE, Dr. Christian Friege. Spomedzi desiatich výhercov sa vyhlási jeden celkový výherca. Výsledok nepoznajú pred vyhlásením ani samotní výhercovia.Okrem toho od začiatku udeľovania cien boli každý mesiac odmenení traja výhercovia, nezávisle od kategórie. Tu nájdete práce už odmenených mesačných výhercov Pri CEWE Photo Award nevyhrávajú len milovníci fotografie. Za každú prihlásenú fotografiu daruje CEWE 10 centov organizácii SOS Children’s Villages. Takto sa odovzdala suma vo výške 44 815,20 eur. Táto nezávislá organizácia si za cieľ vytýčila dohliadať na chudobné a znevýhodnené deti a poskytovať im individuálnu pomoc.Súťaž CEWE Photo Award má svoje korene v prvej medzinárodnej fotografickej súťaži spoločnosti CEWE s názvom „Europe is beautiful 2010“. V nasledujúcich rokoch sa súťaž neustále vyvíjala a spájala čoraz viac nadšencov fotografie z celého sveta. Všetky príspevky do súťaže a aktuálnych výhercov mesiaca nájdete na internetovej stránke CEWE Photo Award: www.cewephotoaward.com