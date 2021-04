Cez deň pracovný nástroj, večer televízor. Vybavte sa univerzálnym Smart monitorom

Pripojíte všetko potrebné

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bolia vás oči po celodennej práci s notebookom? Stavte na Smart monitor, od ktorého sa už nebudete chcieť ani odtrhnúť. A zamilujú si ho aj deti pri dištančnej výučbe alebo pri zábavných aktivitách. Množstvo funkcií z neho totiž robí univerzálny monitor na prácu a súčasne centrum domácej zábavy.Časy, kedy bol monitor len zobrazovacím zariadením sú už preč. Dnešná doba totiž výrazne mení zvyky ľudí po celom svete – v domácich podmienkach sa dnes odohráva práca, školská výuka aj zábava. Unikátny Samsung Smart Monitor M5 a M7 je univerzálnym nástrojom, ktorý je možné pripojiť k počítaču či mobilnému zariadeniu, umožňuje preniesť do domácnosti celú kanceláriu či školskú učebňu, a okrem toho slúži ako centrum domácej zábavy, podobne ako televízor radu Smart TV. Model M5 poskytuje Full HD rozlíšenie a uhlopriečky 27 a 32 palcov. Model M7 ponúka až 4K rozlíšenie a tomu zodpovedajúcu uhlopriečku 32 palcov.Nový Samsung Smart Monitor ponúka bohaté možnosti pripojenia k počítačom aj smartfónom. Mobilné zariadenie je možné k monitoru pripojiť pomocou funkcií Tap View, App Casting alebo Apple AirPlay 2. A ak s telefónom chcete pracovať ako s regulárnym počítačom, je tu možnosť pripojenia cez Samsung Dex.Pri práci či výučbe z domu je možné vďaka vstavanej Wi-Fi technológií využiť aplikácie Microsoft Office 365 dokonca aj bez pripojeného počítača – na monitore je možné zobraziť, editovať aj ukladať dokumenty nachádzajúce sa na cloudových serveroch. Teraz pri kúpe Smart Monitora navyše získate aj predplatné na Microsoft Office 365 na rok zdarma. Funkcia Remote Access zase umožňuje bezdrôtový vzdialený prístup k súborom uloženým v počítači, ktorý sa fyzicky nachádza na inom mieste, napríklad vo vašej kancelárii. Port USB Type-C (len v M7) funguje nielen na prenos dát a zobrazenie obsahu počítača, ale aj ako nabíjačka až do 65 W. Možnosti pripojenia ďalej rozširuje niekoľko štandardných USB portov a Bluetooth 4.2. Do výbavy Smart monitorov patrí aj vstavaný dvojkanálový reproduktor.Samsung Smart monitor vám však poslúži aj po práci ako plnohodnotné centrum domácej zábavy. Umožňuje totiž streamovať najrôznejší obsah nielen prostredníctvom služby Samsung Smart Hub, ale aj z obľúbených kanálov typu Netflix, HBO GO alebo YouTube, a to samostatne, bez nutnosti pripojenia k počítaču alebo mobilnému zariadeniu. Na ovládanie v tomto prípade slúži diaľkový ovládač v základnom balení, na ktorom nájdete okrem iného tlačidlá pre priamy prístup ku streamovacím službám. Vďaka integrácii systému Bixby je možné monitor ovládať aj hlasom.Funkcia Adaptive Picture automaticky nastavuje jas a farebnú teplotu v závislosti na okolitom prostredí a optimalizuje tak celkovú obrazovú kvalitu. Vďaka tomu sa oči toľko nenamáhajú ani po dlhej práci. Do výbavy patrí aj špeciálny úsporný režim so zníženým vyžarovaním v modrej časti spektra.Ak sa chcete dozvedieť viac informácií zo sveta technológií, vypočujte si aj podcasty On/Off by Samsung so Sajfom Informačný servis