Cez Lamanšský prieliv sa do Británie dostal rekordný počet migrantov, za jeden deň prišlo až 430 ľudí

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Najmenej 430 migrantov sa v pondelok cezprieliv dostalo do Veľkej Británie. Ide o nový rekordný počet migrantov, ktorí sa za jeden deň dostali na britské územie.Predchádzajúci denný rekord v počte migrantov prichádzajúcich do Spojeného kráľovstva zaznamenali vlani v septembri, keď ich za jeden deň prišlo 416.Medzi migrantmi, ktorí sa do Británie dostali v pondelok, bola aj skupina približne 50 ľudí, ktorí na pobrežie vystúpili pri myse Dungeness v grófstve Kent. Do Británie priplávali v malom člne pravdepodobne z Francúzska alebo Belgicka.Britský parlament v pondelok začal diskusiu o plánoch na rozsiahlu reformu azylového systému krajiny. Bývalá premiérka Theresa Mayová sa pritom vyslovila proti perspektíve posielania žiadateľov o azyl mimo územia Británie do centier na spracúvanie žiadostí.Bella Sankeyová, riaditeľka charitatívnej organizácie Detention Action označila návrh zákona o štátnej príslušnosti a hraniciach za „protiutečenecký návrh zákona“ a za ukážku „politického divadla, ktoré dokonca ani nepredstiera, že problém rieši alebo, že robí náš systém bezpečným, férovým a efektívnym“.