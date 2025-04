Cez mobilnú aplikáciu WhatsApp sa šíria podvodné správy o hlasovanie v súťaži, upozorňuje polícia

Polícia upozorňuje na množstvo podvodných správ šíriacich sa cez aplikáciu WhatsApp. V nej je žiadosť o hlasovanie v súťaži za dcéru "tanečníčku". Súčasťou registračného procesu je však aj skopírovanie kódu, po ktorého zaslaní prevezme kontrolu nad aplikáciou kyberútočník. Následne začne z daného účtu odosielať správy všetkým kontaktom z telefónneho zoznamu. 24hod.sk o tom informovala Zuzana Hrabovská z Prezídia Policajného zboru (PZ).





„Najčastejším predmetom takejto podvodnej správy, ktorá je rozoslaná kontaktom z mobilu, je naliehavá žiadosť o zaslanie peňazí s uvedením čísla účtu, aby zaslali finančné prostriedky čo najskôr,“ priblížila Hrabovská.Polícia preto v prvom rade odporúča nikdy na takéto správy neodpovedať. Rovnako tak neposielať peniaze takto vyžiadaným spôsobom, a to ani v prípade, keď správa prišla zo známeho kontaktu, uloženého v telefónnom zozname. Ak už kyber-útočník prevzal kontrolu nad aplikáciou a rozposiela správy, je potrebné to oznámiť na polícii. Netreba zabudnúť predložiť dôkazný materiál, napríklad komunikáciu v tejto aplikácii.Polícia taktiež odporúča skontrolovať všetky zariadenia, ktoré sú prepojené s daným účtom.Ak už útočník zmazal niekomu prístup do jeho účtu, je potrebné dať vedieť svojim známym a všetkým kontaktom v telefónnom zozname cez iný komunikačný kanál, že sú v jeho mene posielané falošné správy.