Cez náčelníka bolo možné vybavovať pokuty, vyjadril sa po jeho odvolaní primátor Bročka

22.2.2020 (Webnoviny.sk) - Náčelník Mestskej polície v Trnave Igor Keleši v reakcii na svoje odvolanie z funkcie tvrdí, že funkciu vykonával vždy v súlade so zákonom. Odmieta slová primátora Petra Bročku, podľa ktorého bolo možné cez náčelníka zariadiť si neplatenie pokút, ako aj ďalšie jeho výhrady, ktoré zverejnil až po jeho odvolaní z funkcie.Mestské zastupiteľstvo v Trnave odvolalo Kelešiho z funkcie minulý týždeň s účinnosťou od 1. marca. Náčelník bol v čase svojho odvolávania na dovolenke a nedostal pred poslancami príležitosť obhájiť sa.Keleši pripúšťa, že mestskí policajti riešili priestupky dohovorom bez udeľovania pokút. Pokuty nedávali prvopriestupcom, ale aj vodičom, ktorí napríklad pri zadávaní SMS platby za parkovanie urobili len technickú chybu.„Keď takto vedeli vysvetliť svoj priestupok, tak nikto z policajtov im pokutu nedal. Vždy som pomohol človeku, keď to bolo podľa zákona možné. Priestupkový zákon jednoznačne hovorí, kedy je možné vyriešiť priestupok dohovorom aj opakovane,“ vysvetlil Keleši, ktorý bol vo funkcii náčelníka Mestskej polície v Trnave od jej vzniku v roku 1991.O prácu mestskej polície sa podľa neho primátor Bročka zaujímal len minimálne, o čom svedčí nula v rozpočte na kapitálové výdavky, ale aj nevyhovujúce priestory pre prácu polície.„Nemám rád, keď niekto namiesto hľadania možností, ako zlepšiť fungovanie polície plače, ako sa čo nedá. Mestská polícia je v terajších priestoroch možno 20 rokov. Nejeden starosta má lepšie vybavenú kanceláriu ako ja a nevyplakávam, ale pracujem,“ reagoval na výhrady Bročka.Dodal, že chce pracovať s ľuďmi, ktorí vedia a chcú svoju agendu niekam posunúť, preto všetky operatívne aj rozvojové záležitosti už dávnejšie rieši so zástupcom náčelníka Ivanom Ranušom.Poslanci dlhoročného náčelníka odvolali k 1. marcu z funkcie napriek petícii drvivej väčšiny zamestnancov mestskej polície, ktorí mu vyjadrili svoju podporu. Podporu mu v liste poslancom vyjadril aj prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Ján Andrejko. Vedením polície bude od 1. marca poverený terajší zástupca náčelníka Ivan Ranuša.