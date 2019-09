Cez Slovensko sa budú presúvať zahraničné vojská

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované od 30. septembra do 6. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Danka Capáková. Celkovo by malo ísť o 20 cestných presunov zahraničných vojsk. Pôjde predovšetkým o presuny maďarských a poľských vojakov so sprievodom Vojenskej polície.dodala hovorkyňa.