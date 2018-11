Cez Stredomorie prišlo do Európy tento rok vyše 100.000 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 6. novembra (TASR) - Počet migrantov, ktorí v tomto roku prekročili na ceste do Európy Stredozemné more, vzrástol na 100.600, oznámila v utorok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).Rok 2018 je piatym v poradí, v ktorom táto bilancia dosiahla 100.000 migrantov, zdôraznila IOM so sídlom v Ženeve. V tomto roku je však počet migrantov výrazne nižší než vlani, keď k brehom južnej Európy dorazilo od januára po začiatok novembra približne 154.000 migrantov, informuje tlačová agentúra DPA.Takmer polovicu všetkých migrantov v tomto roku prijalo Španielsko, vystriedajúc Taliansko ako hlavnú destináciu ľudí utekajúcich na starý svetadiel cez Stredozemné more.Od začiatku roka 2018 prišlo podľa odhadov IOM počas cesty cez Stredozemné more o život najmenej 1989 ľudí. Vo východnej časti Stredomoria medzi Tureckom a Gréckom tvoria vyše štvrtinu týchto obetí deti.