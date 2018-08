Cez víkend budú v Šamoríne a V. Mederi dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín/Veľký Meder 18. augusta (TASR) – Počas Dní svätého Štefana pripravili mestá Šamorín a Veľký Meder kultúrny program, ale i dopravné obmedzenia. So zmenami v organizácii dopravy treba v centre Šamorína počítať od soboty 8.00 h do nedele (19.8.) 8.00 h.Ako uviedla samospráva na svojej webovej stránke, v danom termíne bude v Šamoríne uzavretá časť Gazdovského radu. Kruhové objazdy na Veternej a Parkovej ulici budú neprejazdné. Uzávery ciest a obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením. Vo Veľkom Mederi neavizujú zmeny v organizácii dopravy.Dni svätého Štefana sa začali v Šamoríne v stredu (15.8.). Cez víkend čakajú návštevníkov na Hlavnom námestí o 17.30 h vystúpenia kapiel Duna Folk Band a The Butchers, o 20.00 h bude nasledovať koncert maďarského speváka Charlieho. Mesto chystá aj ohňostroj o 22.00 h, po ktorom bude tanečná zábava so skupinou Zseb. Záverečnou udalosťou tohtoročných Dní svätého Štefana bude v pondelok 20. augusta kladenie vencov a slávnostný program pri Soche svätého Štefana od 18.30 h.Vo Veľkom Mederi oslavujú Dni svätého Štefana od štvrtka (16.8.). V sobotu sa od 8.00 h koná pri termálnom kúpalisku na Promenádnej ulici 12. ročník cyklistických pretekov na počesť svätého Štefana. V tom istom čase sa začne na Ulici sv. Štefana súťaž vo varení guláša a o 12.00 h bude nasledovať kultúrny program ženského a mužského spevokolu klubu dôchodcov. Návštevníkov čaká o 14.00 h vyhodnotenie súťaže vo varení guláša, o 18.00 h ekumenická bohoslužba v rímskokatolíckom Kostole svätého Mikuláša a o 19.00 h slávnostné kladenie vencov pri Soche svätého Štefana za sprievodu dychovej hudby Oucha zo Zemlianskej Olče. Na Promenádnej ulici bude od 16.00 h ochutnávka vín a neskôr koncertný program viacerých hudobných zoskupení.V nedeľu sa návštevníci Veľkého Medera môžu zúčastniť od 8.00 h predajných trhov na promenáde, ale tiež koncertov skupín Seven's, Kalandor Plusz, King Size alebo Big Man Band od 15.30 h do 19.30 h.Deň kráľa svätého Štefana (po maďarsky Szent István király napja), ktorý pripadá na 20. augusta, je jedným z najstarších maďarských sviatkov. Maďari si každoročne pripomínajú i založenie kresťanského uhorského štátu. Dni svätého Štefana sa však každoročne začínajú od 15. augusta – od smrti panovníka.