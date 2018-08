Cez víkend je v Berlíne Deň otvorených dverí nemeckej spolkovej vlády

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 24. augusta (TASR) - Už jubilejný 20. ročník Dní otvorených dverí usporiada počas nadchádzajúceho víkendu v Berlíne nemecká spolková vláda.Záujemcovia budú môcť počas dvoch víkendových dní navštíviť Úrad spolkovej kancelárky, všetky zo 14 rezortov, ako aj Spolkový tlačový úrad.Pod mottom Haló, politika je pripravených celkove 580 akcií vrátane diskusií, výstav, hudobných programov či prehliadok so sprievodcami.Organizátori očakávajú aj tentoraz desaťtisíce návštevníkov z nemeckej metropoly, z iných častí Nemecka, ako aj zo zahraničia. Vlani prejavilo o akciu podľa oficiálnych zdrojov záujem okolo 120.000 ľudí, pripomenula tlačová agentúra DPA.Za vrchol akcie je už tradične považovaná nedeľňajšia prehliadka Úradu spolkovej kancelárky v prítomnosti samotnej Angely Merkelovej, ktorú tak návštevnícipriamo na jej pracovisku a budú jej môcť položiť aj otázky či zvečniť sa na fotografiách.Nemenej zaujímavé však môžu byť aj návštevy jednotlivých ministerstiev, kde by zvedavcom mali byť k dispozícii takisto šéfovia týchto úradov.Záujemcovia, ktorí by pri vchode mali rátať s bezpečnostnými kontrolami a ktorí by nemali mať pri sebe väčšie kusy batožín, budú môcť po oba dni využívať bezplatnú kyvadlovú autobusovú prepravu medzi sídlami jednotlivých inštitúcií.