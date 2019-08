Cez víkend otvoria nové zjazdy z diaľnice D1 na Slovnaftskú

Na snímke zjazd z diaľnice D1 v smere z Petržalky na Slovnaftskú ulicu počas odovzdania 1. etapy rekonštrukčných prác na križovatke Prievoz do užívania v súvislosti s výstavbou obchvatu D4R7 v Bratislave 9. augusta 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Na snímke zľava starosta MČ Ružinov Martin Chren, generálny riaditeľ spoločnosti D4R7 Construction Juan José Bregel, zástupca koncesionára Zero Bypass Limited Tomáš Bežilla a zastupca nezávislého dozoru Marián Horváth prestrihávajú pásku počas odovzdanie 1. etapy rekonštrukčných prác na križovatke Prievoz do užívania v súvislosti s výstavbou obchvatu D4R7 v Bratislave 9. augusta 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 9. augusta (TASR) – Cez víkend sprístupnia vodičom nové zjazdy z diaľnice D1 na Slovnaftskú ulicu v Bratislave. Vybudovali ich v rámci prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz pod Prístavným mostom. Tá bude jednou z križovatiek na rýchlostnej ceste R7. V piatok o tom informovali zástupcovia spoločnosti Zero Bypass Limited, koncesionár projektu bratislavského obchvatu (diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7), a spoločnosti D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom stavby.Cez víkend budú sprejazdnené dva zjazdy smerom na Slovnaftskú ulicu. Jeden v smere z D1 od Trnavy a druhý od Petržalky. Sprevádzkovaním prvej etapy sa zároveň začínajú práce na druhej etape rekonštrukcie križovatky, ktoré sa budú sústreďovať najmä na vetvy Bajkalská – Prístavná, D1 Trnava – Prístavná a Bajkalská – D1 Trnava.povedal generálny riaditeľ firmy D4R7 Construction Juan José Bregel.Prvá etapa bola podľa starostu bratislavského Ružinova Martina Chrena odovzdaná o mesiac skôr, než bolo pôvodne plánované. Rekonštrukcia sa začala v polovici februára a v rámci piatich mesiacov sa podarilo zrealizovať dve križovatkové vetvy. "vysvetlil Chren. Táto etapa by mala podľa jeho slov trvať približne rok. Po nej príde najťažšia posledná etapa ku koncu budúceho roka, a to rekonštrukcia mosta, ktorý vedie autá z Petržalky do Ružinova.skonštatoval starosta s tým, že keď bude táto stavba dokončená, pomôže to celej Bratislave a vodičom jazdiacim smerom z bratislavských Podunajských Biskupíc a Šamorína.Prevádzkový riaditeľ Zero Bypass Limited Tomáš Bežilla priblížil, že novootvorené vetvy križovatky majú veľký význam pre dopravu, lebo výrazne odľahčia dopravnú situáciu v okolí križovatky Prievoz." povedal. Zároveň bude jednou z križovatiek na rýchlostnej ceste R7, kde prvých 24 kilometrov bude pre cestujúcich z juhu Slovenska sprístupnených na jar budúceho roka.Počas druhej etapy rekonštrukčných prác na križovatke ostávajú v platnosti dopravné obmedzenia, ktoré boli avizované aj pri prvej etape, okrem novootvorených zjazdov. Pribudne aj jedno nové obmedzenie, ktoré sa bude týkať uzatvorenia vetvy Bajkalská – Prístavná. Cestujúci bratislavskou MHD, konkrétne linkou 87, sa musia pripraviť na zmenu jej trasy v smere z Ovsišťa.