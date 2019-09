Cezhraničné obchodovanie má upraviť novela zákona o DPH

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) – Cezhraničné obchodovanie s tovarom má uľahčiť novela zákona o dani z pridanej hodnoty z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu posunul do druhého čítania parlament. Preberajú sa ňou viaceré eurosmernice týkajúce sa zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, zjednodušiť sa majú aj určité pravidlá v systéme DPH.Novela zákona sa dotkne platiteľov DPH, ktorí vykonávajú intrakomunitárne transakcie a obchody s tovarom v rámci tzv. call-offstock úpravy, ako aj tých zdaniteľných osôb, ktoré obchodujú s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom. Intrakomunitárny obchod predstavuje dodanie alebo nadobudnutie tovaru alebo služby medzi krajinami v Európskej únii (EÚ).priblížil rezort financií.Doteraz totiž neexistovala jednotná právna úprava regulujúca uplatňovanie pravidiel v EÚ v tejto oblasti.zdôvodnil rezort financií.Eurosmernica o spoločnom systéme DPH umožňuje, aby členské štáty Únie prebrali do svojej národnej legislatívy oslobodenie od DPH pri transakciách spojených s medzinárodným obchodom. Ide predovšetkým o oslobodenie dodávok tovarov, ktoré sú umiestnené v colných alebo iných skladoch, od dane. Takéto oslobodenie od dane má zavedené viacero členských štátov EÚ. Slovenská republika s účinnosťou od 1. januára 2020 prebrala príslušné dobrovoľné ustanovenia.predpokladá MF SR.Následkom oslobodenia od dane možno taktiež predpokladať zvýšený objem skladovanej surovej ropy na Slovensku. To má prispieť k zlepšeniu energetickej bezpečnosti krajiny. "" dodalo MF SR.