Cezhraničné platby v eurách sú už lacnejšie aj mimo eurozóny

Brusel 16. decembra (TASR) - Cezhraničné platby v eurách sú od pondelka lacnejšie pre spotrebiteľov aj podniky v členských štátoch EÚ, ktoré nepatria do eurozóny, a tiež na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Spotrebitelia aj podniky pri cezhraničných platbách vďaka novým pravidlám ušetria, uviedla Európska komisia (EK) v správe pre médiá.Nové pravidlá EÚ zaviedli možnosť, že za všetky cezhraničné platby v eurách v členských štátoch mimo eurozóny sa budú účtovať rovnaké poplatky ako na domáce platby. Týka sa to Bulharska, Českej republiky, Dánska, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnska, Maďarska, Nórska, Poľska, Rumunska a Švédska. V praxi to znamená, že poplatky za cezhraničné platby v eurách budú len veľmi nízke alebo dokonca žiadne.Výkonný podpredseda EK zodpovedný za hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis, v tejto súvislosti skonštatoval, že vďaka novým pravidlám môžu všetci občania a podniky v EÚ rovnako profitovať z lacných cezhraničných platieb v eurách.vysvetlil komisár.Exekutíva EÚ spresnila, že bude pozorne monitorovať uplatňovanie týchto pravidiel a bude úzko spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť ich riadne vykonávanie.Komisia sa usiluje o vytvorenie lepšieho a lacnejšieho prístupu spotrebiteľov k finančným službám, ako sa uvádza v Akčnom pláne pre spotrebiteľské finančné služby z marca 2017. Od apríla 2020 k doterajším pravidlám pribudnú ďalšie ustanovenia, na základe ktorých si spotrebitelia v EÚ budú môcť porovnať poplatky za menový prepočet pri platbe kartou v inej mene EÚ.