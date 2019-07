Chameneí: Irán pokračuje v odstupovaní od svojich jadrových záväzkov

Iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 16. júla (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v utorok vyhlásil, že Irán bude" v odstupovaní od svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015. Chameneí zároveň znova pohrozil Británii dôsledkami v súvislosti so zadržaním iránskeho ropného tankera v Gibraltári. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.povedal Chameneí kritizujúc európske krajiny, ktoré sú účastníkmi dohody. "vyhlásil počas svojho prejavu v Teheráne, ktorého časti vysielala štátna televízia.Iránsky duchovný vodca ďalej reagoval na najnovší spor s Londýnom:varoval Chameneí v súvislosti so zadržaným ropným tankerom.Iránci proti zadržaniu tankera britskými silami v Gibraltári protestujú opakovane. Už niekoľkokrát si v tejto súvislosti predvolali britského veľvyslanca a žiadali, aby lodi umožnili pokračovať v plavbe.Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt ponúkol počas uplynulého víkendu možnosť prepustenia plavidla z britského zámorského územia v prípade, ak by Irán potvrdil, že náklad nie je určený pre Sýriu. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf zasa zdôraznil skutočnosť, že Teherán si tento konflikt želá vyriešiť diplomaticky.Supertanker Grace 1 zadržali vo vodách britského zámorského územia Gibraltár 4. júla. Stalo sa tak na základe podozrenia, že prevážal ropu do Sýrie, čo je v rozpore so sankciami Európskej únie. Irán označil zadržanie zaa uviedol, že tanker nesmeroval do Sýrie.