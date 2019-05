Chameneí kritizoval Rúháního a Zarífa v súvislosti s jadrovou dohodou

Iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 23. mája (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu povedal, že prezident a minister zahraničných vecí Iránu nekonali podľa jeho želania, keď v roku 2015 začali plniť záväzky jadrovej dohody so šiestimi svetovými veľmocami. Informovala o tom agentúra AP.Vyjadrenia zverejnené na Chameneího webovej stránke sú podľa AP prvým prípadom, keď najvyšší vodca naraz obvinil prezidenta Hasana Rúháního a ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa v súvislosti so svojimi obavami ohľadom jadrovej dohody.Chameneí podľa svojich slov nebol presvedčený o spôsobe, akým bola dohoda realizovaná, a viackrát to prezidentovi aj ministrovi zahraničných vecí pripomenul.Chameneí má posledné slovo, čo sa týka všetkých významných politických rozhodnutí v Iráne, pripomína agentúra AP. Jeho vyjadrenia poukazujú na vnútorné napätie v krajine, ktorému čelia Rúhání a Zaríf v čase rastúceho napätia vo vzťahoch medzi USA a Iránom.Irán a skupina šiestich veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli v júli 2015 k dohode o jadrovom programe Teheránu. Na základe uzavretej zmluvy boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa obáv Západu zameraný na získanie atómových zbraní.Irán začiatkom mája oznámil, že od dohody čiastočne odstupuje. Americký prezident Donald Trump následne zaviedol nové sankcie voči Iránu, ktoré postihujú tamojší oceliarsky a ťažobný priemysel. Spojené štáty pritom od zmienenej jadrovej dohody odstúpili už pred rokom, načo zaviedli embargo na dovoz iránskej ropy.