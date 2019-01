Chaplinov Diktátor aj Hitlerov Triumf vôle prináša na Febiofest tému zla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 29. januára 2019 (WBN/PR) - Zlo sa vo filme neskryje, bude hlásať blížiaci sa Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest, ktorý sa v Bratislave uskutoční od 20. do 26. marca 2019 a následne poputuje do takmer pätnástky slovenských miest. MFFK Febiofest si vo svojej 26-ročnej histórii po prvý raz zvolil tému, ktorá bude leitmotívom programu s vyše stovkou zahraničných a slovenských filmových noviniek."Spoločnosť ovládol strach z budúcnosti a my tomu strachu chceme nastaviť zrkadlo," odôvodnil výber podtitulu umelecký riaditeľ Přemysl Martinek. "Cieľom je priniesť na plátno príbehy, ktoré ukážu, že zlo nie je novou entitou, že tu bolo odjakživa a jeho porážka je zafixovaná v samotnom genetickom kóde "rozprávania". My predsa od malička vieme, čo je zlo, len sa nám dnes pod nánosom neprávd a hoaxov zdá menej rozpoznateľné," dodal.Podtitul festivalu Zlo sa vo filme neskryje najviac zarezonuje v sekcii Zrkadlo minulosti, ktorá už tradične prináša diela zlatého fondu domácej i svetovej kinematografie.V tejto sekcii nájdu diváci kultové filmy ako napríklad čiernobielu komédiu Charlieho Chaplina Diktátor z roku 1940, ktorá neopakovateľným spôsobom podáva satiru na nemecký fašizmus a na jeho vodcu Adolfa Hitlera, ale aj dokumentárny film Leni Riefenstahl z roku 1935 Triumf vôle, ktorý naopak silnou propagandou vyzdvihuje strojcu smrtonosného režimu v pozitívnom duchu.Nebude núdze ani o československé filmové poklady, MFFK Febiofest uvedie aj vojnovú snímku Diamanty noci režiséra Jana Němce podľa diela Arnošta Lustiga o úteku dvoch mladíkov z transportu smrti do koncentračného tábora či Prípad Barnabáš Kos režiséra Petra Solana o netalentovanom, no nadmieru ctižiadostivom hudobníkovi, ktorý sa pokútnymi praktikami stane riaditeľom veľkého orchestra.Mysteriózny nemý horor Upír Nosferatu z roku 1922 Friedricha Wilhelma Murnaua bude na špeciálnej festivalovej projekcii sprevádzať živá hudba. Premietania väčšinou novo zdigitalizovaných archívnych filmov doplnia aj prednášky, ktoré snímky zasadia do historického a spoločenského kontextu."Každý z vybraných filmov má iné žánrové východiská, ale každý ukazuje rôzne podoby zla. Temným silám sa v nich však nepodarí vyhrať," opisuje Přemysl Martinek. "Dnes sa často hovorí, že svet fikcie je tu pre to, aby nás zabavil. Zrkadlo minulosti ale dokazuje, že film sa ako médium nikdy nevzdal svojej spoločenskej zodpovednosti a pre divákov môžu byť filmové súboje dobra a zla ponaučením a nádejou," vysvetlil.Festivalovú tému zdôrazňuje aj tohtoročný vizuál. "Mohol by vôbec dnes vzniknúť tak provokatívny a aktuálny film, akým bol Chaplinov Diktátor, na ktorý plagát odkazuje? Alebo sme už príliš opatrní či politicky korektní?," pýta sa Přemysl Martinek. "Sila filmu spočíva v tom, že odráža realitu tak intenzívne, že máme tendenciu v ňom vidieť pravdu a to sa zneužívalo a zneužíva. Chceme naším vizuálom dokázať, že najdôležitejší je kritický postoj diváka, jeho schopnosť nadhľadu a empatie," dodal.Hlavný motív práce s "rozpixelovaným" obrazom odkazuje podľa autora vizuálu Mareka Kianičku na dnešný svet digitálnych médií, cez ktorý sa v súčasnosti pomerne nekontrolovane šíria idey "zla" či extrémizmu. Pixle sú zároveň symbolom znejasňovania a stierania hraníc a relativizácie zla a jeho obrazu.MFFK Febiofest 2019 prinesie vyše sto snímok v deviatich sekciách, exkluzívne premiéry filmov ocenených na prestížnych zahraničných festivaloch, nové domáce snímky, pocty osobnostiam svetovej kinematografie, medzinárodnú súťaž, detské snímky i bohatý sprievodný program. V Bratislave sa odohrá v Kine Lumière, v Kine Mladosť a Artkine za zrkadlom.Od tohto roku prechádza festival na komplexný online rezervačný systém MyCinepass , kde si možno zakúpiť Cinepass. Ten umožní držiteľom online rezervácie na filmy, bez čakania v radoch pri pokladni kín. Cinepass na neobmedzený vstup je momentálne v predpredaji za 20 EUR, víkendový Cinepass stojí 15 eur. Za jednorazový lístok zaplatí návštevník 5 EUR.Detailné inštrukcie k registrácii, zakúpeniu a pravidlám Cinepassov nájdete na http://febiofest.sk/vstupenky/