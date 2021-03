Chára a Tatar si pripísali body za asistencie, Halákov Boston trápi koronavírus

Siedmy triumf Washingtonu v sérii

Bostonu odložili stretnutia





















20.3.2021 (Webnoviny.sk) - Dvaja slovenskí hokejisti si v piatkových dueloch zámorskej NHL pripísali po jednom bode, asistenciami sa prezentovali obranca Zdeno Chára Tomáš Tatar . V hre bol aj útočník Richard Pánik , ten si však produktivitu nevylepšil.Obranca Zdeno Chára sa asistenciou podieľal na triumfe Washingtonu, Capitals si doma poradili s New Yorkom Rangers tesne 2:1. Oba presné zásahy Caps zaznamenal ruský topkanonier Alexander Ovečkin, slovenský bek sa podieľal na druhom z nich. "Jazdci" viedli vo Washingtone od 14. minúty gólom Artemija Panarina a dlho sa zdalo, že im to bude stačiť na zisk dvoch bodov. Spomenutý Ovečkin však v 54. a 57. min prekonal svojho krajana s bulharskými koreňmi Alexandara Georgieva.Caps si v piatok pripísali už siedmy triumf za sebou a so ziskom 44 bodov sú lídrami Východnej divízie. Chára v tomto súboji strávil na ľade 17:38 min a okrem asistencie sa prezentoval jednou strelou na bránku a pripísal si aj plusový bod. Domáci útočník Richard Pánik absolvoval necelý desať minút (9:55 min) a do štatistík mu pribudli dve trestné minúty.Rangers v piatok odohrali už druhý duel bez svojho trénera Davida Quinna a jeho asistentov Jacquesa Martina, Davida Olivera a Grega Browna. Všetci sú aktuálne mimo hry na základe COVID-19 manuálu. Zápas z lavičky viedol Kris Knoblauch, ktorý je trénerom farmárskeho tímu AHL z Hartfordu.Montreal síce doma viedol nad Vancouverom presným zásahom Coreyho Perry po trinástej asistencii Tomáša Tatara v tejto sezóne, ale Canadiens inkasovali v druhej tretine dvakrát a predĺženie ratoval 57 sekúnd pred treťou sirénou Nick Suzuki. V extra päťminútovke o triumfe Canucks rozhodol J. T. Miller. Habs su v tabuľky "kanadskej" Severnej divízie na 4. mieste, no "kosatky" z Vancouveru sa v piatok na nich dotiahli na rozdiel jediného bodu. "Myslím si, že sme začali celkom dobre, no v druhej tretine sme v strednom pásme príliš často strácali puk. Celkovo náš výkon nebol zlý, no musíme nájsť cestu k tomu, aby sme častejšie získavali dva body," zhodnotil na webe NHL Suzuki po štvrtej prehre Montrealu z ostatných piatich súbojov.V zostávajúcich troch dueloch piatkového programu zvíťazili hostia. Calgary triumfovalo na ľade Toronta 4:3, Maple Leafs ako líder Severnej divízie prehrali už tretí duel za sebou. San Jose nestačilo na St. Louis a podľahlo mu 1:2 po samostatných nájazdoch, druhý bod "bluesmanov" vystrieľal v nájazdoch Vladimir Tarasenko. Hokejisti Los Angeles síce v súboji proti Vegas Golden Knights zmazali dvojgólové manko, no napokon prehrali 2:4. Tím za Las Vegas zvíťazil už v piatom zápase za sebou a je na čele Západnej divízie.Koronavírus opäť zasiahol do programu základnej časti NHL, pre výskyt ochorenia COVID-19 v Bostone muselo vedenie profiligy odložiť najbližšie dve stretnutia Bruins. Klub na tzv. COVID listinu po Seanovi Kuralym umiestnil aj útočníkov Jaka DeBruska, Davida Krejčího, Davida Pastrňáka a Craiga Smitha. Bruins v pôvodnom termíne neodohrajú na sobotu naplánovaný zápas proti Buffalo a hrať nebudú ani v utorok proti New Yorku Islanders.