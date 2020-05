Chára hokejom žije a vždy rád pomôže svojim spoluhráčom v každom smere, začiatky však neboli ľahké

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.5.2020 - Nikdy predtým kapitánske "céčko" na drese nenosil, no príchodom do zámorského hokejového klubu Boston Bruins v lete 2006 sa veľa zmenilo. Slovenský obranca Zdeno Chára sa stal kapitánom "medveďov" a je ním doteraz. Medzičasom organizáciu na tomto poste priviedol aj k zisku vytúženého Stanleyho pohára. Na začiatku to však nemal ľahké."Zo začiatku som si všetko bral na svoje plecia, chcel som mať všetko pod dohľadom a tým som sám seba dostával pod tlak. Bolo to obdobie plné výziev. Tím prechádzal rôznymi zmenami. Mali sme nového generálneho manažéra a trénerov, po sezóne prišli opäť noví tréneri. Aj hráči prichádzali a odchádzali," prezradil Chára prostredníctvom videokonferencie s držiteľmi celosezónnych vstupeniek na domáce súboje Bruins, správu priniesol web NBC Sports.Potom sa však mnohé zmenilo. "Ako čas plynul, začal som si uvedomovať, že vodcovstvo musím v maximálnej možnej miere zdieľať s ostatnými. Získavali sme ako tím skúsenosti, do kádra tiež pribudli hráči s bohatými skúsenosťami v bojoch o Stanleyho pohár. Spoluhráči mi pomáhali byť lepším kapitánom. Musel som sa naučiť viac veriť svojim vnútorným pocitom a inštinktom, zapájať do procesu ostatných chlapcov. Dôležité bolo zostať sám sebou, nerobiť rozdiely medzi členmi tímu a robiť maximum pre tím," pokračoval Chára.A čo má na kapitánstve slovenský bek najradšej? "Že môžem zostať normálny. Byť s chalanmi, stretávať ich každé ráno. Vidieť, ako sa im darí v ich životoch, prežívať s nimi vzostupy aj pády. Vždy pre mňa bolo dôležité byť kamarátom a dobrým spoluhráčom, pomáhať mladším hráčom adaptovať sa a odovzdať im moje skúsenosti. Túto hru milujem a nemyslím si, že to má niečo spoločné s tým, že som kapitán. Jednoducho som tu pre svojich spoluhráčov v každom smere," dodal 43-ročný Chára.