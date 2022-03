Chára sa po zranení a dlhšej odmlke opäť postavil na ľad, jeho tréner Trotz dosiahol 900. víťazstvo (video)

Trotz dosiahol víťazstvo v základnej časti NHL

12.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Zdeno Chára sa po šesťzápasovej odmlke spôsobenej zranením v hornej časti tela vrátil do zostavy New York Islanders Čoskoro 45-ročný obor na korčuliach počas 16 minút na ľade dvakrát vystrelil na bránku súpera, ale nezapísal sa do kanadského bodovania. NY Islanders doma zdolal Winnipeg Jets 5:2 aj vďaka dvom gólom Josha Baileyho.Dvojnásobný dôvod na radosť mal najmä tréner "ostrovanov" Barry Trotz , ktorý dosiahol víťazstvo s poradovým číslom 900 v základnej časti NHL. Podarilo sa mu to vo veku 59 rokov ako tretiemu trénerovi v histórii.Lídrom v tejto štatistike úspešnosti je Scotty Bowman s 1244 zápasmi, druhý je Joel Quenneville s 969. Trotz je štvrtú sezónu pri kormidle NY Islanders, predtým 15 súťažných ročníkov viedol Nashville Predators (1998 - 2014) a štyri sezóny Washington Capitals (2014 - 2018). Práve s tímom z hlavného mesta USA sa v roku 2018 tešil zo zisku Stanleyho pohára."Sme veľmi radi, že zažívame míľnik nášho trénera. Je to výnimočný moment a všetci mu úprimne blahoželáme. Má za sebou kariéru člena Siene slávy a ním aj bude," uviedol Josh Bailey na adresu Barryho Trotza na webe NHL.Jubilujúci tréner po zápase skonštatoval, že výnimočnosť "okrúhleho" víťazstva si ani poriadne nevšimol. "Znamená to len to, že som tu už poriadne dlho. Za ten dlhý čas som mal v tímoch niekoľko dobrých hráčov, ktorí dosiahli niekoľko víťazstiev," skromne poznamenal Trotz."On má tých míľnikov za sebou už viac za posledné roky. Pre mňa aj mojich spoluhráčov urobil veľa dobrého, preto je skvelé vidieť ho pri takejto výnimočnej príležitosti," povedal o Trotzovi obranca NYI Adam Pelech.Napriek trom víťazstvám v ostatných štyroch zápasov NY Islanders stále výrazne zaostávajú za najlepšími tímami v NHL a do play-off majú aktuálne poriadne ďaleko. V tabuľke Metropolitnej divízie im patrí s 54 bodmi až šiesta priečka a v špeciálnom poradí tímov bojujúcich o voľnú kartu do play-off na Východe zaostávajú o 20 bodov za Washingtonom na druhom mieste."Pocit z víťazstva je stále dobrý, ale potrebujeme ich ešte veľmi veľa. Robíme správne veci a hráme dobrý hokej. Výsledky súperov však neovplyvníme, preto to berieme deň po dni," uviedol Brock Nelson , ktorý si v piatok pripísal gól aj asistenciu.Po hetriku v predchádzajúcom zápase bol opäť strelecky úspešný aj kapitán Islanders Anders Lee , ktorý sa po šiesty raz v kariére dostal na hranicu 20 strelených gólov v NHL.