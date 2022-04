Chára sa so sezónou NHL rozlúčil gólom a honorom prvej hviezdy zápasu, z výhry sa tešil Černák

Najstarší a najvyšší hráč

30.4.2022 (Webnoviny.sk) - V predposledný deň základnej časti sezóny 2021/2022 zasiahli do diania v zámorskej NHL aj štyria slovenskí hokejisti.Obranca New Yorku Islanders Zdeno Chára strelil svoj druhý gól v aktuálnom ročníku, no slovenský mikrosúboj dopadol lepšie pre mladšieho Erika Černáka, ktorý prispel k triumfu Tampy Bay Lightning 6:4 nad "ostrovanmi" jednou asistenciou.Zo Slovákov boli v piatok v akcii aj obranca Martin Fehérváry z Washingtonu Capitals a útočník Adam Ružička z Calgary Flames. Vyraďovacie boje o Stanleyho pohár sa začnú už v pondelok 2. mája.Najstarší a najvyšší hráč profiligy Chára si nemohol želať krajšiu rozlúčku so sezónou. Vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu a fanúšikovia aj súperi mu venovali ovácie v stoji."Je to výnimočný moment a vypovedá to veľa o tom, čo všetko v kariére dokázal. Je jedným z najväčších lídrov, akí kedy hrali hokej. Za posledných viac ako 20 rokov odovzdal tomuto športu všetko. Je úžasné vidieť, že sa mu na sklonku kariéry podarilo ešte skórovať," povedal o 45-ročnom trenčianskom rodákovi jeho spoluhráč Anders Lee, citoval ho oficiálny web NHL.Po piatkovom programe sú známi aj ďalší víťazi individuálnych ocenení. Kapitán Edmontonu útočník Oilers Connor McDavid sa stal najproduktívnejším hráčom dlhodobej časti sezóny. So 123 bodmi si vytvoril nové osobné maximum a získal Trofej Arta Rossa štvrtýkrát v kariére.Auston Matthews z tímu Toronto Maple Leafs obhájil Maurice Richard Trophy pre najlepšieho strelca ročníka. Nastrieľal 60 gólov, čo dokázal ako prvý Američan v ligovej histórii.Nedeľňajšia dohrávka základnej časti medzi Winnipegom Jets a Seattlom Kraken už nezmení zloženie dvojíc prvého kola play-off. O Stanleyho pohár začne bojovať 16 tímov aj s piatimi slovenskými hokejistami v pondelok 2. mája.V sérii medzi Dallasom Stars a Calgary Flames sa môžu stretnúť až traja Slováci - obranca Andrej Sekera s útočníkom Mariánom Studeničom na strane "hviezd" a útočník Adam Ružička v kádri "plameňov".O majstrovský hetrik zabojuje Tampa Bay aj s Černákom proti Torontu, Fehérváryho a jeho Washington čaká séria proti Floride Panthers.