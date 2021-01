Chára vo Washingtone zbiera plusky, Ovečkin strelil svoj 707. gól a Chicago opäť dostalo päť gólov (video)

Chára už so štyrmi pluskami





18.1.2021 (Webnoviny.sk) - Na tretí pokus dosiahli hokejisti Pittsburghu prvé víťazstvo v novej sezóne NHL . V súboji dvoch hráčskych osobností a zároveň kapitánov svojich tímov Crosbyho Pittsburgh zdolal Ovečkinov Washington 4:3 po samostatných nájazdoch. V siedmej sérii nájazdov rozhodol o triumfe "tučniakov" Jake Guentzel Slováci v drese Washingtonu nebodovali. Útočník Richard Pánik a obranca Zdeno Chára dovedna vyprodukovali šesť streleckých pokusov a sedem bodyčekov, ale stále čakajú na prvé body v kanadskom bodovaní v novej sezóne.Chára si pripísal aj dva zablokované puky a jeden plusový bod na konci. V troch zápasoch v novom drese 43-ročný slovenský obranca nazbieral už 4 plusové body a v tejto štatistike patri do prvej osmičky v NHL. Iba štyria hráči dosiaľ majú 5 plusových bodov, hneď za nimi sú štyria hokejisti so štyrmi pluskami vrátane Cháru."Nemali sme dobrý úvod zápasu, ale druhá a tretia tretina boli z našej strany oveľa lepšie. Proti sebe sme mali naozaj silného súpera a ukázali sme veľa úsilia. Takto si to predstavuje aj do ďalších stretnutí," uviedol tréner Pittsburghu Mike Sullivan na webe NHL.Jeden z troch gólov hostí dosiahol Alexander Ovečkin . Vychýrený ruský strelec v 15. min dostal Capitals do vedenia 2:1, neskôr ešte pridal asistenciu pri góle Nicklasa Bäckströma na 3:2.Mohol aj rozhodnúť, ale jeho "bomba" v presilovke v tretej tretine len opečiatkovala obe žŕdky bránky domácich. Ovečkin čakal na prvý zásah v sezóne do tretieho zápasu. V zámorskej profikariére mal poradové číslo 707 a už len jeden gól ho delí od vyrovnania Mika Gartnera na siedmom mieste historického prehľadu strelcov NHL."Tretí zápas po mesiacoch bez hokeja a navyše sme hrali proti silnému tímu. Chvíľu ešte potrvá, kým sa zobudíme a budeme presne vedieť, čo máme na ľade robiť," skonštatoval Ovečkin.V druhom nedeľňajšom zápase NHL Florida zdolala Chicago 5:2 aj vďaka gólu a dvom asistenciám Jonathana Huberdeaua Zatiaľ čo Panthers týmto súbojom iba vstúpili do sezóny, Blackhawks aj v treťom zápase inkasovali 5 gólov a stále čakajú na prvé víťazstvo. Keď Connor Murphy v 43. min vyrovnal na 2:2, zdalo sa, že Chicago môže konečne zabodovať, ale potom prišli tri góly Floridy."Je to frustrujúce. Snažíme sa, tvrdo pracujeme, aby sme sa vrátili do zápasu a potom dostaneme gól. Musíme hrať celých 60 minút, bez zlepšenia to nepôjde," uviedol Alex DeBrincat, ktorý strelil v novej sezóne dva z piatich gólov Chicaga.