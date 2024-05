Charita chce postaviť v Tatrách prvé respitné centrum pre rodiny s ťažko chorými deťmi (foto)

Kritika systému sociálnych služieb

Pilotný projekt

Benefičné koncerty po Slovensku

28.5.2024 (SITA.sk) - Spišská katolícka charita (SpKCH) plánuje na mieste bývalej fary v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách vybudovať Centrum respitnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou.Pôjde o prvé takéto zariadenie na Slovensku. Náklady na jeho výstavbu predstavujú zatiaľ približne 1,4 milióna eur, financie naň bude charita zbierať aj prostredníctvom benefičných koncertov. V budúcnosti chce takto pomôcť rodinám, ktoré sa starajú o ťažko choré deti v domácom prostredí.Informovala o tom počas tlačovej konferencie v Dolnom Smokovci, kde sa už začalo aj s prvými prácami. Na Slovensku doposiaľ takéto špecializované zariadenie pre nevyliečiteľné choré a znevýhodnené deti, ktoré by ponúkalo čiastočný únik od kolotoča nemocníc či hospicov, chýba.Respitná starostlivosť, teda takzvaná odľahčovania služba, bude poskytovaná osobám, ktoré opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.Ide o akési zastúpenie v starostlivosti, s cieľom umožniť ošetrovateľovi na určitý čas odpočinok. S nápadom vybudovať takéto centrum prišla práve Spišská katolícka charita. „Naša spoločnosť, ale aj Cirkev hľadá spôsoby, ako im priniesť úľavu, ktorú potrebujú," poznamenal spišský diecézny biskup František Trstenský , ktorý zámer podporil.Diecézny riaditeľ charity Pavol Vilček kritizoval systém sociálnych služieb na Slovensku, v ktorom sa síce enormne veľký dôraz kladie na pobytové zariadenia, ale úplne chýba odľahčovacia služba. „Keďže nemáme takéto respitné centrá, častokrát, keď to už rodina nezvládne, dieťa sa dostane do celoročnej pobytovej starostlivosti a celú spoločnosť to stojí niekoľkonásobne viac," poznamenal.Ťažkosti, akým takéto rodiny čelia, potvrdila aj Alica Paličková z Platformy rodín detí so zdravotným postihnutím. Podľa jej slov majú rodiny so špeciálnymi deťmi veľký problém zapadnúť do normálneho života a už od jeho narodenia sa stretávajú s prekážkami.Riaditeľ sociálnych služieb SpKCH Ľubomír Bagar pripomenul, že termín respitné centrum nie je ošetrený v súčasnom zákone. Na Slovensku tak ide podľa jeho slov o pilotný projekt.„Je to pojem, ktorý sa ale používa v celej Európe. Nie sme prví, ktorí chceme aplikovať túto službu na Slovensku, pozná ju napríklad Poľsko,“ uviedol. On sám však ešte nevie, akým spôsobom bude služba financovaná, vníma však jej veľkú potrebu.Samotné centrum by podľa Vilčeka chceli vybudovať do dvoch rokov v závislosti od finančných prostriedkov a postupne ju rozbehnúť približne do štyroch rokov.Keďže ide o investíciu vo výške viac ako jeden milión eur, charita pripravuje v snahe získať prostriedky spomínané benefičné koncerty po celom Slovensku v spolupráci so známy pop-operným zoskupením a ďalšími partnermi. Prvý z nich sa uskutoční 1. júna v Košiciach. Nasledovať budú koncerty v Trstenej, v Liptovskom Mikuláši, Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi.Podľa dostupných údajov a na základe prieskumu Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie medzi ambulantnými pediatrami sa predpokladá, že na Slovensku žije 8 700 až 14-tisíc detí so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom vo veku do sedem rokov. K 30. júnu 2018 počet poberateľov príspevku za opatrovanie predstavoval viac ako 53-tisíc, čo predstavuje 1 percento z celkového počtu obyvateľov Slovenska.