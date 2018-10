Charita v Nitre chce verejnosti priblížiť hospicovú starostlivosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR Maro Černý Ilustračná snímka. Foto: TASR Maro Černý

Nitra 16. októbra (TASR) - Priblížiť širokej verejnosti starostlivosť o chorých je hlavným cieľom dňa otvorených dverí, ktorý organizuje Diecézna charita v Hospici – dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Podujatie sa bude konať v stredu 17. októbra pri príležitosti Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti a Európskeho týždňa boja proti bolesti.Charita chce podujatím vyzvať verejnosť na aktívny postoj pri vytváraní dôstojných podmienok pre ľudí v záverečnom štádiu života. „Propagáciou hospicovej starostlivosti chceme podnietiť ľudí k solidarite, odhodeniu predsudkov a strachu zo staroby a choroby. Radi by sme tiež u verejnosti vzbudili záujem o dobrovoľnícku činnosť a postavili tak symbolický most medzi svetom chorých a svetom zdravých ľudí,“ uviedla Mária Šoóšová z Diecéznej charity Nitra.Ako pripomenula, charita sa v Nitre venuje hospicovej starostlivosti už od roku 1998, Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky s kapacitou 15 lôžok bol do prevádzky uvedený v roku 2007. „Ide o neštátne zdravotnícke zariadenie. Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu a k človeku. Starostlivosť v ňom je určená pre pacientov v záverečnom štádiu ich ochorenia. Hospic chorému garantuje, že nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, za všetkých okolností bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach života nezostane osamotený,“ doplnila Šoóšová.