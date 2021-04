Chárovi sa prvýkrát s áčkom veľmi nedarilo. Washington nezdolal Pittsburgh, ale postúpil do play-off (video)

Guentzel rozhodol o výhre Pittsburghu

Pittsburgh nemá dôvod na spokojnosť

Súboj dvoch slovenských obrancov

30.4.2021 (Webnoviny.sk) - Tisícšesťstodruhý zápas Zdena Cháru v základnej časti NHL bol zároveň aj prvý s "áčkom" na hrudi v drese Washingtonu Capitals. Dlhoročný kapitán Bostonu sa po prestupe do Washingtonu automaticky nestal kapitánom, ani jedným z asistentov, ale vo štvrtkovom domácom súboji proti Pittsburghu (prehra 4:5 po predĺžení) bol spolu so Švédom Nicklasom Bäckströmom a Američanom T. J. Oshiem tretím náhradným kapitánom, keďže John Carlson do zápasu nezasiahol pre zranenie v dolnej časti tela.Tradičný kapitán tímu Alexander Ovečkin vynechal pre podobné zranenie už tretí duel za sebou a vôbec prvýkrát počas jeho 16 sezón v NHL nenastúpil do súboja proti divíznemu rivalovi Pittsburghu."Budúci člen Siene slávy Zdeno Chára sa stal treťou alternatívou kapitána pre dnešný zápas s Pittsburghom. Pripomíname, že Chára v roku 2011 priviedol ako kapitán Boston Bruins k zisku Stanley Cupu. Podarilo sa mu to ako prvému Slovákovi a druhému Európanovi po Nicklasovi Lidströmovi. Odvtedy to z európskych hráčov dosiahol len Alex Ovečkin," uviedli zámorské zdroje blízke Washingtonu Capitals.Chárovi zápas príliš nevyšiel, počas 15:48 min na ľade si pripísal až tri mínusové body, jeden bodyček a jednu strelu na bránku. O výhre Pittsburghu rozhodol v predĺžení Jake Guentzel svojím 22. gólom v sezóne.Remíza v riadnom hracom čase však pomohla obom súperom, keďže v kombinácii s triumfom NY Islanders nad NY Rangers (4:0) si v predstihu zabezpečili miestenku do play-off. Washington ju získal siedmykrát v neprerušenej sérii a celkovo tridsiaty prvý raz vo svojej histórii. Štyridsaťštyriročný Chára si zahrá vo vyraďovacej časti NHL po šestnásty raz."Je to fajn. Počas sezóny sme o play-off príliš nehovorili, najmä sme to nebrali ako samozrejmosť. Toto je náročná a tvrdá súťaž a hlavný cieľ musí byť stále účasť v bojoch o Stanleyho pohár," komentoval tréner Washingtonu Peter Laviolette. Pittsburgh je ešte stabilnejší účastník vyraďovacích bojov v NHL ako Washington. Do play-off sa jeho hráči prebojovali po pätnásty raz za sebou. Je to vôbec najdlhšia aktívna séria v štyroch najväčších severoamerických športových ligách (MLB, NFL, NBA, NHL)."Dnes večer si tento postup užijeme, ale to bude všetko. Všetci veľmi dobre vieme, že nás čaká ešte veľa práce. Zďaleka nemáme dôvod na spokojnosť," skonštatoval tréner Pittsburghu Mike Sullivan Vo štvrtkovom dianí NHL sa udiala aj konfrontácia dvoch slovenských obrancov. Tampa Bay zdolala Dallas 3:0 a Erik Černák sa vo víťaznom tíme prezentoval štyrmi strelami na bránku, štyrmi bodyčekmi, dvoma plusovými bodmi a jedným blokom. To všetko počas vyše 22 minút na ľade.Jeho náprotivok v drese Dallasu Andrej Sekera sa počas 15:38 min do oficiálnych štatistík nezapísal. Ruský brankár Andrej Vasilevskij si pripísal tridsiate víťazstvo a piaty shutout v tejto sezóne, až tri z nich vychytal proti hráčom Dallasu. Skvelý Rus sa stal prvým gólmanom v klubovej histórii Lightning so štyrmi za sebou idúcimi sezónami s minimálne 30 víťazstvami.