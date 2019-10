Charterová sezóna košického letiska sa opäť ukazuje ako rekordná

Letisko v Košiciach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 8. októbra (TASR) – Letisko Košice privítalo od začiatku apríla do konca septembra tohto roka 182.855 dovolenkárov, čo medziročne predstavuje nárast o 9,3 %. Celkovo letiskom za prvých deväť mesiacov roka 2019 prešlo 473.134 cestujúcich, čo je oproti minulému roku nárast o 5,5 %. TASR o tom v utorok informovala Karolína Linhartová z košického letiska.Letná charterová sezóna odštartovala už 19. apríla letom do egyptskej Hurghady. Cestovné kancelárie ponúkali počas celej sezóny s odletom z Košíc celkovo 13 destinácií v deviatich krajinách. Doteraz najnavštevovanejšími destináciami počas stále prebiehajúcej charterovej sezóny boli Antalya (Turecko) - 74.666 cestujúcich, Burgas (Bulharsko) – 28.018 a Rodos (Grécko) – 15.115.Úplnou novinkou bola sezónna pravidelná linka do cyperskej metropoly Larnaka, ktorú prevádzkovala od 11. júna spoločnosť Cyprus Airways raz týždenne. Lietalo sa každý utorok až do konca septembra lietadlom typu Airbus A319 s kapacitou 144 sedadiel. Na leto 2020 letecká spoločnosť okrem linky do Larnaky pripravuje aj spojenie z Košíc na Korfu.Zmenou v charterovom letovom poriadku oproti minulým rokom je výrazný nárast počtu leteckých spoločností, ktoré lety do jednotlivých prímorských destinácií prevádzkujú. Okrem stabilných partnerov, ako Smartwings, Bulgaria Air či Tailwind, pribudli aj nové letecké spoločnosti, ako Anadolujet, Pegasus, Orange2Fly alebo Astra Airlines.Ponuka letov je k dispozícii aj po letných prázdninách. V období až do 25. októbra sa lieta do destinácií, ako Rodos, Heraklion, Antalya, Hurghada a Larnaka. Posledný charterový let je aktuálne plánovaný na 15. novembra s odletom do Hurghady v Egypte.uviedol výkonný riaditeľ košického letiska Michael Tmej.K pravidelným dopravcom z košického letiska patria LOT, Austrian Airlines, ČSA, Eurowings alebo nízkonákladový Wizzair. Od 27. októbra sa obnoví priama letecká linka z Košíc do nemeckého Düsseldorfu so spoločnosťou Eurowings. Do Düsseldorfu sa bude lietať štyrikrát týždenne, a to každý pondelok, stredu, piatok a nedeľu.