Chášukdžího syn opustil Saudskú Arábiu

Istanbul 26. októbra (TASR) - Syn zavraždeného novinára Džamála Chášukdžího opustil Saudskú Arábiu, keď mu kráľovstvo zrušilo zákaz vycestovať a umožnilo mu ísť do Spojených štátov. Washington privítal toto rozhodnutie. Uviedol to hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Robert Palladino, ktorého v piatok citovala tlačová agentúra AP.Saláh Chášukdží už medzičasom pricestoval do USA spolu s členmi svojej rodiny, informovala stanica BBC.Ide o najnovší vývoj v prípade zavraždeného saudskoarabského novinára a odporcu vlády v Rijáde, ktorý nastal po štvrtkovom vyhlásení Saudskej Arábie, že podľa existujúcich dôkazov bola táto vražda úkladná, teda vopred premyslená a naplánovaná. Toto vyhlásenie opäť zmenilo dovtedajšie verzie kráľovstva o smrti novinára. Rijád sa totiž pokúša zmierniť pobúrenie medzinárodného spoločenstva nad desivými okolnosťami Chášukdžího smrti z 2. októbra na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule. Kráľovstvo pôvodne tvrdilo, že novinár konzulát v Istanbule opustil živý.Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo diskutoval o prípade Chášukdžího syna Saláha počas svojej nedávnej návštevy kráľovstva. V debate dalže Washington chce, aby sa syn novinára vrátil do USA.Saláh Chášukdží má údajne americké aj saudskoarabské občianstvo. V utorok sa stretol so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorého podozrievajú z účasti na vražde jeho otca, uviedol denník The Guardian.