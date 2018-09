CHCE TO LEN CVIK: Na poskytnutie prvej pomoci netreba certifikát

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 8. septembra (TASR) – Naučiť sa poskytovať prvú pomoc a v prípade núdze vedieť zachrániť ľudský život môže každý bez rozdielu veku, vzdelania či pohlavia. Upozorňuje na to Slovenský červený kríž (SČK) pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci. Ten pripadá na druhú septembrovú sobotu, tento rok je to 8. september.upozornila programová koordinátorka SČK Silvia Kostelná. Na poskytnutie prvej pomoci pritom certifikát nie je potrebný.Podľa rád SČK treba pomôcť pri nehodách vtedy, ak človek neohrozuje seba alebo niekoho iného. Je nutné mať zapnuté výstražné svetlá, oblečenú reflexnú vestu a umiestniť v dostatočnej vzdialenosti výstražný trojuholník.informujú profesionáli. Záchranári prídu na miesto nehody najskôr do desať až 30 minút.Ak je to nutné, postihnutého treba položiť na pevnú podložku a stláčať mu hrudník 30-krát a následne dvakrát vdýchnuť do úst. Toto treba opakovať až do príchodu záchrannej služby. Univerzálnou prvou pomocou pri veľkom krvácaní je tlak v rane prstami alebo dlaňou ruky. Na ranu treba tlačiť bez prestania. Malú ranu stačí ošetriť tlakovým obväzom.inštruujú záchranári.Ak to nie je potrebné, s postihnutým v bezvedomí netreba hýbať.vysvetľujú profesionáli. S resuscitáciou treba pokračovať až do príchodu záchranárov.V rámci prevencie automobilových nehôd záchranári prízvukujú, že šoférovať nemožno pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo liekov. Úlohu zohráva pri nehodách aj únava. V automobile treba mať bezpečnostnú sadu, autolekárničku, zapnuté bezpečnostné pásy. Je potrebné tiež skontrolovať technický stav auta, počas dlhých jázd dodržiavať pravidelné prestávky na oddych a zabezpečiť si pitný režim. Dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Počas šoférovania nikdy nepoužívať telefón. Na cestách je potrebné uvedomovať si možné riziká.Od roku 2000, kedy Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRCCS) zaviedla Svetový deň prvej pomoci, si ho každý rok pripomína viac ako 100 národných organizácií. Zámerom je informovať verejnosť, že správne poskytnutá prvá pomoc môže každý deň v najrôznejších kritických situáciách prispieť k záchrane ľudského života.