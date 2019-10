CHCEL NOVÉ PAROHY: Do obchodu v alpskom stredisku vošiel jeleň

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cortina d'Ampezzo 2. októbra (TASR) - Urastený jeleň zablúdil v utorok do obchodu s krojmi v talianskom alpskom stredisku Cortina d'Ampezzo, na čo miestni zverolekári použili uspávacie prostriedky, aby ho mohli odviezť naspäť do lesa. Agentúry DPA a APA to uviedli s odvolaním sa na správu talianskej tlačovej služby ANSA.Jeleň sa dostal do predajne v čase, keď predavačka pracovala na výzdobe. Na zverejnených záberoch vidieť, že zviera malo v paroží zapletené husté lístie.Počas zásahu polície a veterinárov bolo uzavreté celé priľahlé námestie. Podľa Gianpietra Ghedinu - starostu tohto strediska v talianskych Dolomitoch, ktoré hostilo v roku 1956 olympijské hry - sa však podarilo celú situáciu