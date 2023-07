Chceme stavať na tom, čo nás s Maďarskom spája a pozerať sa do budúcnosti, povedal Wlachovský na rokovaní so Szijjártóom

Ochrana vzdušného priestoru

Témy rozhovorov

3.7.2023 (SITA.sk) - Chceme stavať na tom, čo nás s Maďarskom spája a pozerať sa do budúcnosti. Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský na rokovaní s ministrom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska Péterom Szijjártóom v Budapešti.Popri rozvoji bilaterálnych vzťahov, spolupráce v oblasti zahraničného obchodu, obrany a budovania dopravnej a energetickej infraštruktúry rokovaniu dominovali bezpečnostné témy v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine a júlovým samitom NATO vo Vilniuse.Informuje o tom v tlačovej správe Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR „Na Ukrajine sa bojuje aj za nás. Ukrajinci bojujú nielen za svoju teritoriálnu integritu, ale i za spoločnú európsku bezpečnosť a jej hodnoty. Nemôžeme sa preto tváriť, že sa nás agresívna vojna proti nášmu susedovi netýka. Vývoj situácie na Ukrajine právom vzbudzuje obavy aj u nás,” skonštatoval šéf slovenskej diplomacie, ktorý ocenil, že k ochrane vzdušného priestoru Slovenska sa k českým a poľským vzdušným silám pridalo od 1. júla aj Maďarsko.S predsedom zahraničného výboru maďarského parlamentu Zsoltom Némethom minister hovoril v maďarskom parlamente aj o ratifikácii vstupu Švédska do NATO.„Verím, že Maďarsko naplní svoje záväzky a podporí členstvo Švédska v NATO ešte pred nadchádzajúcim samitom vo Vilniuse,” uviedol Wlachovský.Aktuálne otázky národnostného života Slovákov v Maďarsku vrátane vzdelávania boli hlavnou témou rozhovoru s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbetou Hollerovou Račkovou a národnostným hovorcom v maďarskom parlamente Antonom Paulikom.