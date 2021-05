Chcete, aby mali deti čerstvé hlavičky? Hlasujte!

KOĽKO OVOCIA A ZELENINY BY MALI ŽIACI ZJESŤ

ŠKOLY SA TEŠIA NA PRAVIDELNÚ DÁVKU VITAMÍNOV

AKO MÔŽETE HLASOVAŤ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.5.2021 (Webnoviny.sk) -Vo vyváženom jedálnom lístku detí by určite nemali chýbať. Viete, koľko porcií by mali za deň zjesť? Odborníčka na výživu MUDr. Katarína Babinská vám to povie celkom presne:Preto by jabĺčko alebo mrkva či iná zelenina nemali chýbať vo vyváženej desiate školáka. Dostatok vitamínov a minerálov dodáva žiakom potrebnú energiu. Napriek tomu deti veľmi často dávajú prednosť napríklad sladkým croissantom alebo keksíkom.radí MUDr. Babinská.Dobré príklady priťahujú. Pohľad na spolužiakov, ktorí s chuťou chrumkajú šťavnaté jablko, sladkú mrkvu alebo i exotickejšie plody, presvedčí aj školáka, ktorý by na desiatu radšej maškrtil. Pretože Kauflandu záleží na zdraví našich detí, rozhodol sa pomôcť rodičom pri príprave školskej desiaty, a tak vznikol projekt Čerstvé hlavičky.V prebiehajúcom školskom roku reťazec spolupracuje so 67 školami po celom Slovensku. Hoci situácia kvôli pandémii je pre školákov i školy náročná a nepredvídateľná, napriek tomu poskytoval a stále poskytuje čerstvé ovocie či zeleninu žiakom, ktorí sedia v školských laviciach.hovorí Andrea Kuzmová, zástupkyňa riaditeľky Základnej školy na Ul. Komenského vo Svidníku. "Ďalšou zo základných škôl, ktorá pravidelne odoberá čerstvé ovocie a zeleninu z partnerskej predajne Kauflandu, je Základná škola s materskou školou Za kasárňou v Bratislave. Aké sú ich skúsenosti s projektom?" hovorí Petra Kicková zo Základnej školy s materskou školou Za kasárňou v Bratislave.Za zvolenú školu môže zahlasovať na stránke www.cerstvehlavicky.sk v dňochkaždý, kto sa zaregistruje. Vo výslednom poradí škôl bude zohľadnená aj veľkosť školy a to tak, že celkový počet hlasov sa vydelí počtom žiakov. Týmto nastavením hlasovania chce reťazec poskytnúť každej škole rovnaké šance na výhru, bez ohľadu na jej veľkosť, a stať sa tak jej partnerom.Spomedzi všetkých registrovaných škôl prihlásených k danej predajni vzíde z hlasovania vždy jedna víťazná škola. Priebežné poradie bude možné sledovať na stránke www.cerstvehlavicky.sk a finálne výsledky budú zverejnené koncom júna 2021. V súčasnosti má reťazec na Slovensku 70 predajní a hľadá partnerskú školu pre každú svoju predajňu.Víťazné školy získajú týždenne čerstvú nádielku ovocia a zeleniny počas celého nasledujúceho školského roka 2021/2022.Informačný servis