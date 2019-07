Chcete dovolenkovať v Rakúsku? Tu sú rady motoristom pred cestou

Rakúska vlajka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prehľad informácií určených motoristom, ktorí využívajú rakúske diaľnice či iné cesty.



Cena a platnosť diaľničnej známky v Rakúsku na rok 2019:



Motocykle:



desaťdňová diaľničná známka: 5,30 eura



dvojmesačná diaľničná známka: 13,49 eura



ročná diaľničná známka: 35,50 eura



Osobné autá:



desaťdňová diaľničná známka: 9,20 eura



dvojmesačná diaľničná známka: 26,80 eura



ročná diaľničná známka: 89,20 eura



Rakúsky správca diaľnice ASFINAG zaviedol aj možnosť zakúpenia elektronických diaľničných známok pre osobné vozidlá do 3,5 tony a motocykle. Pri kúpe elektronickej diaľničnej známky je nutné sa zaregistrovať na stránke rakúskeho správcu diaľnic.



Elektronická známka sa musí kúpiť najmenej 18 dní pred použitím. ASFINAG totiž zaviedol 18-dňovú ochrannú lehotu spotrebiteľa, počas ktorej si môže na elektronickej známke zmeniť ŠPZ alebo termín platnosti. Táto lehota neplatí pre právnické osoby.



Okrem diaľničnej známky môžu byť niektoré úseky ciest v Rakúsku spoplatnené zvlášť, sú to najmä horské cesty, tunely či mosty. Informácie o týchto úsekoch sa dajú pozrieť napríklad na interaktívnej mape rakúskeho automotoklubu.



Za jazdu bez platnej diaľničnej známky hrozí v Rakúsku pokuta vo výške od 120 eur až do 3000 eur. Pokuty sú udeľované aj vtedy, ak je známka nedostatočne nalepená alebo vykazuje stopy opakovaného nalepovania.



Známku je nutné nalepiť znútra na čelné sklo do ľavého horného rohu alebo do stredu za spätné zrkadlo. Na motocykli musí byť umiestnená na dobre viditeľnom mieste, najlepšie na nádrži.



Maximálna povolená rýchlosť pre motocykle a osobné autá na rakúskych diaľniciach je 130 kilometrov za hodinu (km/h). Mimo diaľnic a obcí je maximálna povolená rýchlosť 100 km/h.



Niektoré výšky pokút za vybrané dopravné priestupky:



Porušenie zákazu parkovania od 40 eur



Prekročenie rýchlosti o 20 km/h od 36 eur



Jazda pod vplyvom alkoholu od 600 do 3700 eur (nad 0,8 promile je vždy odoberaný vodičský preukaz)



Nedanie prednosti v jazde od 73 eur



Jazda na červené svetlo od 73 eur



Použitie mobilného telefónu počas vedenia vozidla bez použitia hands-free sady od 25 eur





Na rakúskych cestách mimo obce je vodič povinný mať vo vozidle signálnu vestu. Počas jazdy je povinnosťou aj použitie bezpečnostných pásov.



Deti mladšie ako 14 rokov, ktorých výška nepresahuje 150 centimetrov, sa smú prepravovať iba v detskej sedačke. V osobných motorových vozidlách a vozidlách s väčším počtom sedadiel (v tzv. minibusoch) sa smie na sedadle pre jednu osobu prepravovať iba jedno dieťa, pričom musí mať veku a vzrastu zodpovedajúco zaistenú bezpečnosť.



Motorkári sú povinní nosiť helmy a musia jazdiť i počas denného svetla so zapnutým stretávacím svetlom.



Správy o stave dopravy z celého územia Rakúska a hlavných hraničných napojeniach do susedných štátov hlási pre všetkých vodičov v polhodinových intervaloch rozhlasová stanica Ö3.



Bratislava 3. júla (TASR) - Rakúsko sa stáva čoraz obľúbenejšou nielen zimnou, ale aj letnou dovolenkovou destináciou pre Slovákov. Ponúka totiž rozmanité spôsoby trávenia dovolenkových dní.Okrem vysokohorskej turistiky, keďže jeho územie pokrýva mohutný alpský masív, sa dá v Rakúsku oddýchnuť pri viacerých jazerách, (napríklad Neziderské jazero, Neusiedler See) alebo navštíviť niektoré z mnohých historických pamiatok.Susedmi Rakúska sú aj Slovinsko a Taliansko, a tak jeho diaľničná či iná cestná sieť slúži ako tranzit pre slovenských motoristov, ktorí najčastejšie smerujú na chorvátske, talianske či slovinské pláže.