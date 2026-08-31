Chcete predať auto rýchlo, bez starostí a za dobrú cenu?

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Tagy: PR Predaj auta
Nemusíte cestovať ďaleko, AAA AUTO nájdete už na 16 miestach na Slovensku. Samozrejmosťou je bezplatné ocenenie, vybavenie administratívy aj rýchla platba. Kto predáva svoje jazdené auto, môže ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Nemusíte cestovať ďaleko, AAA AUTO nájdete už na 16 miestach na Slovensku. Samozrejmosťou je bezplatné ocenenie, vybavenie administratívy aj rýchla platba.
Kto predáva svoje jazdené auto, môže to vyriešiť aj bez dlho trvajúcej neistoty v podobe inzerovania, obhliadok, vyjednávania či komplikovanej administratívy. AAA AUTO ponúka záujemcom možnosť vozidlo bezplatne oceniť a následne predať na jednom mieste, pričom po odkúpení auta preberá aj právnu a technickú zodpovednosť. Okrem klasických autocentier môžu zákazníci využiť aj menšie expresné pobočky alebo mobilný výkup priamo u nich.
Záujem o jazdené či zánovné vozidlá na Slovenskú neutícha. Svedčia o tom aj rekordné tohtoročné predaje v skupine AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. Vysoký dopyt zároveň vytvára dobré podmienky aj pre ľudí, ktorí plánujú svoje auto predať. Keďže spoločnosť pôsobí v celom stredoeurópskom regióne, odkúpený automobil vedia ponúknuť tam, kde je oň aktuálne najväčší záujem. Aj to umožňuje zákazníkom pri výkupe ponúknuť najlepšiu trhovú cenu. V autocentrách pritom dbajú na to, aby bol predaj rýchly, bezproblémový a bezpečný. Ľudia sa tak vyhnú zbytočnému inzerovaniu či byrokracii.
"Čo je veľmi podstatné a našich zákazníkov to výrazne odbremení od nečakaných starostí v budúcnosti - po odkúpení za vozidlo preberáme zodpovednosť. Takže predávajúcemu nehrozí, že ho bude nový majiteľ neskôr kontaktovať pre prípadné technické či právne problémy," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings.
Celý proces je pritom jednoduchý. Predávajúci si môžu dať bezplatne oceniť svoje auto osobne na pobočke alebo prostredníctvom online formulára. Časovo ich to nezaťaží, samotná prehliadka a stanovenie ceny zvyčajne trvajú do hodiny. Ak majiteľ s ponukou súhlasí, v AAA AUTO mu pripravia kúpnu zmluvu, prevod vlastníctva aj ďalšie potrebné formality a následne mu vyplatia peniaze bankovým prevodom či v hotovosti.
Problémom nie je ani výkup auta, ktoré je ešte financované úverom alebo lízingom. A autocentrách zabezpečia vyrovnanie zostávajúceho záväzku voči finančnej spoločnosti a zákazníkovi vyplatia prípadný rozdiel. Tí, čo chcú svoje pôvodné auto zároveň vymeniť za iné, môžu pri protiúčte získať bonus do výšky 1 000 eur. V ponuke celej skupiny je aktuálne viac ako 19 000 jazdených a zánovných áut, takže výber je naozaj široký.
AAA AUTO dnes na Slovensku prevádzkuje 16 pobočiek vo všetkých regiónoch, medzi nimi aj pobočky AAA AUTO Expres v Bratislave na Rožňavskej ulici, v Prievidzi a Ružomberku. Ide o menšie a ľahko dostupné pobočky, zamerané najmä na rýchly výkup vozidiel, ktoré dopĺňajú sieť klasických autocentier.
"Expresné pobočky prispôsobujme jednotlivým potrebám konkrétnych regiónov, pričom sú zväčša situované v blízkosti obchodných zón či hlavných dopravných ťahov, aby ich zákazníci mohli navštíviť bez zbytočného cestovania navyše. Stačí si vybrať najbližšiu pobočku a my sa už po vašom príhode postaráme o všetko, čo súvisí s predajom či kúpou auta," približuje Karolína Topolová. Podobne, ako pri klasických pobočkách, aj tu vám ocenia auto zadarmo a na počkanie a pokiaľ sa dohodnete na cene za vaše auto, vyplatia vám plnú sumu. Všetko je nastavené tak, aby to bolo maximálne rýchle, transparentné a férové. Aj tu sa dá využiť bonus, ak si budete chcieť vaše pôvodné auto vymeniť za iné. Samozrejmosťou v prípade pobočiek AAA AUTO Expres je prepojenie s celou ponukou skupiny AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autosalónov AAA AUTO. Motoristi si tak môžu vyberať z veľkého množstva preverených vozidiel.
Pre ľudí, ktorí nemajú čas navštíviť pobočku, je k dispozícii aj mobilný výkup. Funguje to tak, že odborníci prídu ponúkané vozidlo oceniť a v prípade dohody vykúpiť priamo k zákazníkovi domov alebo na pracovisko.
Skupina AURES Holdings pôsobí v piatich krajinách a prevádzkuje viac ako 70 pobočiek a zastúpení. Vlani predala vyše 111 000 vozidiel, najviac za jeden rok vo svojej histórii. Od začiatku pôsobenia zobchodovala pri výkupe a predaji už viac ako 3,5 milióna áut.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Chcete predať auto rýchlo, bez starostí a za dobrú cenu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Kto predáva svoje jazdené auto, môže to vyriešiť aj bez dlho trvajúcej neistoty v podobe inzerovania, obhliadok, vyjednávania či komplikovanej administratívy. AAA AUTO ponúka záujemcom možnosť vozidlo bezplatne oceniť a následne predať na jednom mieste, pričom po odkúpení auta preberá aj právnu a technickú zodpovednosť. Okrem klasických autocentier môžu zákazníci využiť aj menšie expresné pobočky alebo mobilný výkup priamo u nich.
Záujem o jazdené či zánovné vozidlá na Slovenskú neutícha. Svedčia o tom aj rekordné tohtoročné predaje v skupine AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. Vysoký dopyt zároveň vytvára dobré podmienky aj pre ľudí, ktorí plánujú svoje auto predať. Keďže spoločnosť pôsobí v celom stredoeurópskom regióne, odkúpený automobil vedia ponúknuť tam, kde je oň aktuálne najväčší záujem. Aj to umožňuje zákazníkom pri výkupe ponúknuť najlepšiu trhovú cenu. V autocentrách pritom dbajú na to, aby bol predaj rýchly, bezproblémový a bezpečný. Ľudia sa tak vyhnú zbytočnému inzerovaniu či byrokracii.
"Čo je veľmi podstatné a našich zákazníkov to výrazne odbremení od nečakaných starostí v budúcnosti - po odkúpení za vozidlo preberáme zodpovednosť. Takže predávajúcemu nehrozí, že ho bude nový majiteľ neskôr kontaktovať pre prípadné technické či právne problémy," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings.
Ocenenie zadarmo, peniaze bez čakania
Celý proces je pritom jednoduchý. Predávajúci si môžu dať bezplatne oceniť svoje auto osobne na pobočke alebo prostredníctvom online formulára. Časovo ich to nezaťaží, samotná prehliadka a stanovenie ceny zvyčajne trvajú do hodiny. Ak majiteľ s ponukou súhlasí, v AAA AUTO mu pripravia kúpnu zmluvu, prevod vlastníctva aj ďalšie potrebné formality a následne mu vyplatia peniaze bankovým prevodom či v hotovosti.
Problémom nie je ani výkup auta, ktoré je ešte financované úverom alebo lízingom. A autocentrách zabezpečia vyrovnanie zostávajúceho záväzku voči finančnej spoločnosti a zákazníkovi vyplatia prípadný rozdiel. Tí, čo chcú svoje pôvodné auto zároveň vymeniť za iné, môžu pri protiúčte získať bonus do výšky 1 000 eur. V ponuke celej skupiny je aktuálne viac ako 19 000 jazdených a zánovných áut, takže výber je naozaj široký.
Netreba cestovať desiatky kilometrov
AAA AUTO dnes na Slovensku prevádzkuje 16 pobočiek vo všetkých regiónoch, medzi nimi aj pobočky AAA AUTO Expres v Bratislave na Rožňavskej ulici, v Prievidzi a Ružomberku. Ide o menšie a ľahko dostupné pobočky, zamerané najmä na rýchly výkup vozidiel, ktoré dopĺňajú sieť klasických autocentier.
"Expresné pobočky prispôsobujme jednotlivým potrebám konkrétnych regiónov, pričom sú zväčša situované v blízkosti obchodných zón či hlavných dopravných ťahov, aby ich zákazníci mohli navštíviť bez zbytočného cestovania navyše. Stačí si vybrať najbližšiu pobočku a my sa už po vašom príhode postaráme o všetko, čo súvisí s predajom či kúpou auta," približuje Karolína Topolová. Podobne, ako pri klasických pobočkách, aj tu vám ocenia auto zadarmo a na počkanie a pokiaľ sa dohodnete na cene za vaše auto, vyplatia vám plnú sumu. Všetko je nastavené tak, aby to bolo maximálne rýchle, transparentné a férové. Aj tu sa dá využiť bonus, ak si budete chcieť vaše pôvodné auto vymeniť za iné. Samozrejmosťou v prípade pobočiek AAA AUTO Expres je prepojenie s celou ponukou skupiny AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autosalónov AAA AUTO. Motoristi si tak môžu vyberať z veľkého množstva preverených vozidiel.
Pre ľudí, ktorí nemajú čas navštíviť pobočku, je k dispozícii aj mobilný výkup. Funguje to tak, že odborníci prídu ponúkané vozidlo oceniť a v prípade dohody vykúpiť priamo k zákazníkovi domov alebo na pracovisko.
Skupina AURES Holdings pôsobí v piatich krajinách a prevádzkuje viac ako 70 pobočiek a zastúpení. Vlani predala vyše 111 000 vozidiel, najviac za jeden rok vo svojej histórii. Od začiatku pôsobenia zobchodovala pri výkupe a predaji už viac ako 3,5 milióna áut.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Chcete predať auto rýchlo, bez starostí a za dobrú cenu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Predaj auta
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