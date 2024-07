Chcete si z letnej dovolenky priviezť rastlinu ako suvenír? Na tieto druhy radšej zabudnite, hrozí vám mastná pokuta

Výnimiek nie je veľa

1.7.2024 (SITA.sk) - Rastliny a rastlinné výrobky patria medzi obľúbené suveníry z dovolenky, zobrať si ich so sebou domov sa však neoplatí.Okrem mastnej pokuty dovolenkár riskuje, že si spolu s nimi domov donesie rastlinných škodcov, ktorí môžu výrazne narušiť biodiverzitu celej krajiny.Zákaz dovozu sa vzťahuje na kaktusy, orchidey a cykasy, ale aj na avokádo či zemiaky.Mnoho ľudí si neuvedomuje, že prevážaním rastlín v batožine porušuje zákon. Európska únia v roku 2019 vydala nariadenie o zdraví rastlín, ktoré chráni pred zavlečením nepôvodných druhov škodcov a chorôb rastlín do EÚ.„Podľa nariadenia EÚ nie je povolené doviezť na územie EÚ žiadnu rastlinu alebo rastlinný materiál, pokiaľ nie sú sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením, tzv. fytocertifikátom, ktorý vydáva národná organizácia ochrany rastlín - fytoinšpekcia - v danej krajine pôvodu,” upozornil riaditeľ odboru rastlinnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Juraj Pénzeš.Výnimku majú iba banány, kokosy, ananásy, duriany a datle. Všetky ostatné rastliny, rastlinné produkty, korene, osivá, zelenina či ovocie potrebujú pri dovoze z tretích krajín rastlinolekárske osvedčenie.Pozor si ale treba dávať aj pri nákupe a prevoze rôznych výrobkov z dreva či trstiny, ktoré tiež môžu byť napadnuté škodcami.Podľa odhadov Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa až 40 percent celkovej úrody určenej na výrobu potravín nevyužije z dôvodu strát spôsobených škodcami a chorobami, ktoré napádajú rastliny.Príslušník finančnej správy je oprávnený rastlinné produkty bez rastlinolekárskeho osvedčenia v batožine zhabať. Tovar je následne zničený a dovolenkár nielenže nemá nárok na náhradu škody, ale ešte aj zaplatí vysokú pokutu.„Nelegálny dovoz rastlín sa vďaka osvete každoročne znižuje, avšak aj naďalej evidujeme niekoľko prípadov ročne, najmä v rámci poštovej prepravy. Slováci si zo zahraničia najčastejšie pokúšajú doviezť semená, cibuľky, odrezky rôznych druhov kvetín, zeleniny a ovocia z krajín ako Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Ukrajina,“ hovorí vedúca oddelenia zákazov a obmedzení Finančného riaditeľstva SR Zuzana Delaneuville.Za colný priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 3 319 eur, v prípade závažného porušenia hrozí aj väzenie.Niektoré druhy rastlín sa nedajú doviezť ani s rastlinolekárskym osvedčením. Ich dovoz na územie EÚ je totiž dočasne zakázaný.„Zoznam týchto rastlín je rozsiahly a pravidelne upravovaný. Zákaz sa vo väčšine prípadov vzťahuje na rastliny na ďalšie pestovanie, čiže rastliny určené na výsadbu alebo pestovanie, nie na priamu spotrebu alebo spracovanie. Na zoznam patria exotickejšie rastliny, ale aj také, ktoré pestujeme aj u nás. Aktuálne to sú napríklad avokádo, hurmikaki, čerimoja, rastliny viniča okrem plodov či sadivo zemiakov,” spresnil Pénzeš.Avokádo je aktuálne zakázané dovážať zo všetkých tretích krajín okrem Izraela, hurmikaki a čerimoja sa nesmú dovážať zo žiadnej tretej krajiny a na rastliny viniča a sadivo zemiakov platí zákaz dovozu zo všetkých tretích krajín okrem Švajčiarska.Dôležitosť ochrany zdravia rastlín pripomína práve prebiehajúca osvetová kampaň Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a Európskej komisie #PlantHealth4Life.V rámci kampane cestovateľov odporúčajú: radšej si rastlinu na pamiatku odfoťte, ale neberte si ju domov.