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08. septembra 2026

CHCETE VODIČÁK? Po novom musíte splniť TÚTO PODMIENKU


Tagy: autoškola

Po novom budú musieť žiaci v autoškole najprv splniť teoretické testy.



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CHCETE VODIČÁK? Po novom musíte splniť TÚTO PODMIENKU

Na získanie vodičského oprávnenia v autoškole je po novom potrebné získať nižšie stredné vzdelanie, teda mať ukončenú základnú školu alebo štvrtý ročník osemročného gymnázia. Doklad o získaní vzdelania bude musieť žiadateľ doložiť autoškole. Priniesť bude môcť aj akékoľvek stredoškolské vysvedčenie, vysokoškolský diplom či potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom septembra. Novela zmenila aj zákon o autoškolách.


Legislatívna zmena však upraví aj realizáciu samotného výcviku. Po novom budú musieť žiaci v autoškole najprv splniť teoretické testy. Až následne sa budú môcť zapojiť do praktického výcviku. Táto časť zmeneného zákona však začne platiť až budúci september.

„Návrh predpokladá, že prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel bude možné prihlásiť sa na teoretickú skúšku, podať žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a zapísať osobu sediacu na mieste spolujazdca vedľa vodiča,“ poukázalo ministerstvo vnútra, ktoré zmenu presadilo.


Tagy: autoškola
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