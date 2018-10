Chcete začať podnikať bez úrokov na celý rok? Máte už len 10 dní

Foto: Slovenská sporiteľňa Foto: Slovenská sporiteľňa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. október (OTS) -Podľa údajov Eurostatu na Slovensku ku koncu druhého štvrťroka 2018 podnikalo 365 tisíc ľudí. Kým v rokoch 2014 – 2016 ich počet vzrástol o takmer 10 %, za posledný rok a pol ich je o viac ako 6 % menej. Úbytok sa najviac dotkol oblasti financií a poisťovníctva, v ktorej počet podnikateľov klesol o viac ako 40 %, či zdravotníctva a sociálnej pomoci (-28 %). Naopak, najviac rástli podnikatelia v oblasti nehnuteľností (50 %), v administratíve a podporných službách (+28 %) a v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove (+8 %).hovorí Tigran Aleksanyin, koordinátor Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky Slovenskej sporiteľne. Tá ako jediná slovenská komerčná banka poskytuje úveryPre všetkých záujemcov o nové podnikanie či rozbeh neziskových aktivít pripravila Slovenská sporiteľňa spolu s viac ako 30-kou partnerských organizácií akciu –. Záujemcom poskytne úvery až do 10 000 eur bez akýchkoľvek úrokov na prvý rok a partneri zasa množstvo cien a benefitov (napr. prenájom priestorov, on-line založenie firmy alebo organizácie, konzultácie či mentoring, vstupy na rôzne podujatia, mediálny priestor) so zvýhodnenou cenou či úplne zadarmo. Navyše, všetky biznis plány s preukázateľným spoločenským prínosom budú nominované na udelenie finančného daru vo výške do 5 000 eur.Bezúročný úver až do sumy 10 000 eur môže získať každý záujemca, ktorého biznis plán banka vyhodnotí ako perspektívny a schopný generovať dostatok príjmov na splácanie. Počet úverov nie je obmedzený.Bezúročné obdobie trvá 12 mesiacov od čerpania úveru, splácanie sa dá rozložiť až na 6 rokov. Po uplynutí bezúročného obdobia sa bude zostatok úveru úročiť sadzbou najviac 5,9 % ročne.Kompletné informácie nájdete na www.zacinamepodnikat.sk