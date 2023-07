Chcete zatočiť s vydýchaným vzduchom či baktériami? Vďaka riadenému vetraniu budete dýchať zdravo po celý rok!

19.7.2023 (SITA.sk) - Bez správneho vetrania sa nedá kvalitne bývať, ani žiť. Dostatok čerstvého vzduchu je totiž základným predpokladom pre hygienicky nezávadné prostredie, obytné pohodlie a náš odpočinok – fyzický či psychický. Vetrať pritom môžeme nielen otvorenými oknami či balkónovými dverami, čo je však spojené s mnohými nevýhodami, ale aj automaticky a neprerušovane, a to dokonca efektívne a bez tepelných strát.Čerstvý a zdravý vzduch zaistí iba opakované vetranie minimálne 4-krát denne po dobu aspoň 5 minút vrátane noci, a to bez ohľadu na vonkajšie teploty. Klíma v miestnosti ovplyvňuje psychickú pohodu a výkonnosť viac než akýkoľvek iný faktor a môže viesť aj k trvalým zdravotným problémom. Keď sa človek v miestnosti necíti dobre, jeho výkon sa znižuje až o 50 %. "Fyzická pohoda je základná ľudská potreba. Nesmie nám byť chladno, príliš teplo, nesmieme byť hladní, smädní, potrebujeme primeranú dávku slnečného žiarenia, čiže nie tmu ani silné ostré slnko, potrebujeme čerstvý vzduch. Keď sme fyzicky v poriadku, keď máme všetky fyziologické potreby zabezpečené, cítime sa dobre aj psychicky a môžeme sa sústrediť na iné veci, napríklad na výkon," tvrdí psychologička Martina Barillová.Veľkým neduhom nesprávne vetraných priestorov je vlhkosť vzduchu. Ideálne by sa mala pohybovať v rozmedzí 40 až 50 percent. Vysoká vlhkosť poškodzuje tiež stavebné konštrukcie a povrchy, na ktorých sa môžu tvoriť zdravie ohrozujúce plesne. Ak navyše nedochádza k vetraniu a vzduch v miestnosti sa neobmieňa, zostáva v ňom oveľa dlhšie a ľahšie sa v ňom množí prach, vírusy, baktérie, peľ či alergény. Dokonca ani väčšina alergikov či astmatikov pritom často ani nevie, že rekuperačné jednotky môžu ich ťažkosti zmierniť. Znižujú nielen nebezpečenstvo tvorby plesní, ktoré sa podieľajú na vzniku alergií či astmy, ale pomocou špeciálnych filtrov môžu znížiť napríklad koncentráciu peľu až o 95 %. "Tepelný alebo aj akýkoľvek iný stres naše telo oslabuje, preto je slabšie v boji so všetkým, čo ho ohrozuje. Či už fyzicky (baktérie, plesne, peľ, vírusy), alebo psychicky (únava, nesústredenosť, pokles výkonu)," dopĺňa Martina Barillová.Problémom je podľa psychologičky nielen príliš vlhký vzduch, ktorý sa v interiéroch hromadí, ale tiež oxid uhličitý, ktorý síce potrebujú k svojmu životu rastliny, pre živočíchy je však plynom odpadovým a vo vysokej koncentrácii až smrtiacim. Až také zlé to síce väčšinou nie je, ale platí, že vo "vydýchaných" priestoroch s vysokou koncentráciou CO2 či nežiadúcich pachov alebo vodnej pary sme rýchlo unavení, nekoncentrovaní a ospalí. Ani prípadný spánok nás nezregeneruje dostatočne. Spolu s únavou po prebudení nasleduje ochabnutosť, pocit vyčerpania a niekedy aj bolesť hlavy.Správne vetranie je teda nielen prospešné, ale tiež nevyhnuté, avšak pri bežnom vetraní oknami a balkónovými dverami sme vystavení aj prenikaniu hluku či škodlivín (emisií) zvonku. Navyše nám v zime uniká drahocenné teplo a v lete chlad. Spoľahlivé vetranie v optimálnej miere zaistí len riadené vetranie s rekuperáciou . To prebieha úplne automaticky a obohacuje interiér o stále čerstvý a zdravý filtrovaný vzduch, pričom zároveň z objektu odvádza vzduch znehodnotený – a to 24 hodín denne po celý rok. Teplo z odvádzaného vzduchu sa odovzdá čerstvému chladnému vzduchu s účinnosťou až 94 %. Riadené vetranie s rekuperáciou navyše zabezpečí optimálnu vlhkosť vzduchu a udrží tepelný komfort za nižších nákladov na kúrenie a chladenie (zhruba 30%), čo prináša aj značné úspory peňazí.Kvalitné vetracie systémy s rekuperáciou sú dnes v domácnostiach už rovnakou samozrejmosťou ako chladnička. Náš tip? Pustite do bytu vánok technológií aj vy. A rovno tých najlepších! Pri výbere nových riešení centrálnych alebo lokálnych rekuperačných jednotiek sa spoľahnite na etablovaného lídra ako je STIEBEL ELTRON. Technologická precíznosť príznačná pre jeho výrobu, takmer 30-ročné skúsenosti na trhu rekuperačných jednotiek či najvyššie triedy energetickej účinnosti sú atribúty, ktoré oceníte v každej miestnosti. Stačí si len vybrať ... Centrálne rekuperačné jednotky od firmy STIEBEL ELTRON sú určené predovšetkým tým, ktorí zvažujú stavbu nového domu. Aktuálne legislatíva nariaďuje stavať domy s takmer nulovou potrebou energie a zároveň stanovuje hodnoty požadovanej výmeny vzduchu. Lokálne rekuperačné jednotky sú naopak vhodné ako pre novostavby, tak aj v prípade rekonštrukcií a pri špecifických problémoch s vlhkosťou. Môžu byť vzájomne prepojené a zaisťujú tak optimálne vetranie v celom obytnom priestore. Ich veľkou výhodou je tiež veľmi jednoduchá inštalácia.Informačný servis