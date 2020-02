Chcú tam mať bitky, alebo sa vyzliekať donaha? Reaguje Pellegrini na Beblavého blokádu schôdze

Posúvanie Slovenska k banánovým republikám

Zmena uznesenia k Istanbulského dohovoru

Beblavý reaguje na Pellegriniho: „Pellegrini sa môže hanbiť za dva roky, ktoré je premiér, aj za 14 rokov, ktoré je v parlamente. Čo za ním ostalo?“ Pripomína, že Pellegrini bol šéfom parlamentu, poslancom, digitálnym lídrom aj ministrom školstva. „Má funkcie a žiadny výkon a výsledky,“ povedal.

Beblavý tvrdí, že v sále nebudú len nocovať, ale vydržia tam dovtedy, dokedy to bude nevyhnutné. Žiadajú, aby sa Danko opýtal Ústavného súdu, či je zvolanie schôdze v poriadku. Ak by to v poriadku bolo, protest by zrušili.

18.2.2020 - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval poslancov koalície z Progresívneho Slovenska (PS)/Spolu, aby prestali blokovať schôdzu parlamentu tým, že odmietajú odísť od rečníckeho pultu v rokovacej sále.Podľa premiéra ide o „cirkusantstvo“ a posúvanie Slovenska k „banánovým republikám“. Mimoriadna schôdza parlamentu je pre protest poslancov prerušená do stredajšieho rána.„Nie Igor Matovič, ale poslanci stany, ktorá vraj predstavuje novú politickú kultúru, si zo svojho pultu urobili svoju stranícku pevnosť, ktorú zabarikádovali nejakou tortou a zabránili tak poslancom využiť svoj mandát od ľudí,“ vyhlásil premiér.Pripomenul, že opozičné strany PS/Spolu a Sloboda a Solidarita (SaS) podali trestné oznámenie za volebnú korupciu na členov vlády za to, že schválili trináste dôchodky pre penzistov a zdvojnásobnenie rodinných prídavkov.Premiér sa tiež pýtal na to, čo chce ešte opozícia predviesť a čo bude robiť v budúcom parlamente. „Chcú tam mať hromadné bitky, alebo sa vyzliekať donaha?“Pellegrini sa vyjadril aj k tomu, že vláda zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru, o ktorom má parlament rokovať tiež. Zdôraznil, že išlo o technickú zmenu a kabinet naďalej odmieta Istanbulský dohovor. Vláda však dala podľa premiéra na radu ústavných právnikov a text uznesenia k dohovoru zmenila.„Zmenila ustanovenie tak, aby poslanci nehlasovali o vyslovení nesúhlasu, ale aby formálne hlasovali o vyslovení súhlasu a jeho odmietnutím definitívne ukončili ratifikačný proces,“ povedal predseda vlády.