Chelsea Londýn oficiálne potvrdila príchod trénera Sarriho

Na snímke tréner Maurizio Sarri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. júla (TASR) - Maurizio Sarri sa stal oficiálne novým trénerom anglického futbalového klubu Chelsea Londýn. Ten v piatok potvrdil odchod Taliana Antonia Conteho z postu hlavného kormidelníka a na druhý deň vymenoval do funkcie jeho 59-ročného krajana, ktorý naposledy pôsobil v SSC Neapol. "The Blues" by mal Sarri viesť tri sezóny.Chelsea obsadila v uplynulom ročníku Premier League až piatu priečku a neprebojovala sa do Ligy majstrov. Rok predtým v premiérovej sezóne pod vedením Conteho vybojovala anglický titul, v tejto si pripísala triumf v Pohári FA.