Chelsea Londýn s Lampardom stále čakajú na prvé víťazstvo: Ťažký štart

Tréner Chelsea Frank Lampard tlieska v nedeľňajšom dueli 2. kola anglickej Premier League Chelsea Londýn a Leicester City v Londýne 18. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. augusta (TASR) - Futbalisti londýnskej Chelsea naďalej čakajú na premiérové víťazstvo v novej sezóne. Po prehre 0:4 v úvodnom stretnutí Premier League s Manchestrom United a neúspechu v jedenástkovom rozstrele v Superpohári UEFA s FC Liverpool si v druhom kole najvyššej anglickej súťaže podelili body s Leicestrom City po domácej remíze 1:1. Víťaznú radosť na lavičke "The Blues" si stále neužil ani nový tréner Frank Lampard.Bývalý hráč londýnskeho klubu dáva príležitosť aj mladším hráčom, 20-ročný Mason Mount sa mu za dôveru odvďačil otváracím gólom už v 7. minúte. Po skvelom začiatku sa však výkon Chelsea zhoršil a podľa Lamparda to zapríčinila aj únava po stredajšom vyčerpávajúcom súboji o Superpohár UEFA a dlhej ceste z Istanbulu. Jeho zverenci mohli po vyrovnávajúcom zásahu Wilfreda Ndidiho v 67. minúte inkasovať aj druhýkrát.zhodnotil Lampard, ktorý sa pri trénerskej premiére na Stamford Bridge dočkal vrelého privítania:Štyridsaťjedenročný Angličan ešte zbiera skúsenosti, ako kouč doteraz absolvoval len jednu sezónu na lavičke druholigového Derby County. Chelsea navyše pre trest nepriviedla v letnom prestupovom období žiadnych hráčov a predala Edena Hazarda do Realu Madrid. Štvrtú šancu na prvé víťazstvo bude mať v sobotu na pôde Norwichu City.citovala Lamparda agentúra AFP.