Chemickou továrňou v Texase otriasol mohutný výbuch

ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. novembra (TASR) - Hustý dym zahalil v stredu ráno oblasť okolo chemickej továrne v texaskom meste Port Neches, v ktorej nastal v stredu mohutný výbuch a vyžiadal si dvoch zranených a povinnú evakuáciu obyvateľstva, informuje agentúra AFP.," napísali na svojom Facebooku miestni hasiči.Úrad šerifa v okrese Jefferson County informoval, že so zraneniami hospitalizovali dvoch zamestnancov továrne. Podľa miestneho sudcu Jeffa Branicka zranenia utrpeli traja ľudia a to, že nie je viac obetí, označil za "zázrak".Výbuch bolo cítiť do vzdialenosti najmenej 48 kilometrov, píše agentúra Reuters.Na sociálnych sieťach sa objavili dramaticky vyzerajúce videá a fotografie z miesta okolo továrne zachytávajúce následky výbuchu. Jeden z obyvateľov neďaleko továrne opísal, že sa prebudil na obrovský výbuch a všade okolo bolo sklo.Podľa AFP ide o petrochemickú továreň približne 135 kilometrov od Houstonu.