Chemický koncern BASF výrazne zhoršil tohtoročný odhad zisku a tržieb

Sídlo nemeckej chemickej firmy BASF AG v Ludwigshafene, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ludwigshafen 9. júla (TASR) - Nemecký chemický koncern BASF výrazne zhoršil vyhliadky zisku a tržieb na tento rok, pričom ako dôvod uviedol pokračujúce obchodné spory vo svete a nepriaznivý vývoj priemyselnej produkcie. Zatiaľ čo spoločnosť pôvodne očakávala tento rok rast tržieb aj zisku, teraz počíta v obidvoch prípadoch s poklesom.uviedla spoločnosť v oficiálnom oznámení, ktorý zverejnila agentúra DPA. "dodala firma.Druhý kvartál bol podľa BASF charakteristický slabšou než pôvodne očakávanou priemyselnou produkciou, najmä v oblasti automobilovej výroby. Firmu poškodil aj horší vývoj v americkom agrosektore v 2. štvrťroku.Vzhľadom na tento vývoj nemecká spoločnosť najnovšie očakáva, že jej upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) bude až o 30 % nižší než v roku 2018. V pôvodnom odhade pritom uvádzala rast upraveného EBIT v rozmedzí od 1 % do 10 %. Za 2. kvartál očakáva BASF pokles upraveného EBIT približne o 47 %.Aj v prípade tržieb počíta BASF s poklesom. Pôvodne pritom očakávala rast, a to v rozmedzí od 1 % do 5 %.