Cherry paradajky – moderná súčasť kulinárskych pokrmov

Foto: Lidl Foto: Lidl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júna (OTS) - Cherry paradajky boli, najmä kvôli cene, pre väčšinu z nás nedostupné. Postupne sa však začali presadzovať a rastúci trend si zachovávajú aj dnes.Sladučké cherry paradajky sme spoznávali najskôr ako ozdobu vychytených jedál v reštauráciách, neskôr ako súčasť modernej gastronómie, kde prevláda minimalizmus a dôraz na kvalitu. V súčasnosti sú už pevnou súčasťou jedálnička mnohých slovenských domácností. Obľúbenosť cherry paradajok podčiarkuje aj fakt, že výber nie je obmedzený na jednu či dve odrody. Ale práve naopak, v ponuke obchodných reťazcov a väčších či menších slovenských fariem je množstvo rôznych odrôd. Že sa líšia farbou, tvarom či chuťou, vie pravdepodobne väčšina z nás. Že sú ale medzi odrodami rozdiely aj v samotnom zložení plodu, tuší možno len málokto. Niektoré majú vyššiu cukornatosť, niektoré obsahujú viac lykopénu, niektoré sú aromatickejšie.Paradajky patria medzi potraviny, pri ktorých neustále prebiehajú debaty o tom, či sú zeleninou alebo ovocím. Podobne ako napríklad avokádo, melón, uhorka, tekvica či baklažán, je paradajka botanicky ovocím, avšak v gastronómii je považovaná skôr za zeleninu. Je to pravdepodobne z dôvodu, že obsahuje menej cukru ako ovocie. Povedzme si ale úprimne. Koho z nás trápi, či je to ovocie alebo zelenina? Dôležité je, že nám chutí, že je zdravá a že sa výborne hodí do množstva skvelých jedál.Cherry paradajky sú jednou zo základných surovín talianskej kuchyne. Nezameniteľnú úlohu plnia na pizzi, v rôznych šalátoch či cestovinách. Okrem lahodnej sladkastej chuti je dôvodom aj ich tvar a veľkosť. Vďaka kompaktným rozmerom ich šéfkuchári radi využívajú aj ako akýsi dizajnový doplnok k svojim špecialitám. Také cestovinky s lososom a cherry paradajkami grécky šalát so špargľou a syrom halloumi či morčacie prsia plnené bryndzou by bez cherry paradajok neboli tou pravou pastvou pre naše chuťové poháriky ani oči.MARCEL IHNAČÁK: Cestoviny s lososom a paradajkamiCherry paradajky obsahujú vitamíny A, B, C, E, K i kyselinu listovú. Sú preto výborným zdrojom pre posilnenie imunity, podporujú dobré trávenie a zdravý zrak. Z minerálov má v cherry paradajkách zastúpenie napríklad železo, horčík, meď, zinok, vápnik či fluór. Približne 4% z obsahu cherry paradajok tvoria sacharidy, 1% vláknina, necelé percento bielkoviny a len približne 0,2 percenta tuky. 90%-né zastúpenie má voda.Obzvlášť významná je ich konzumácia pre mužov. Obsahujú totiž lykopén, ktorý má pozitívny vplyv na prostatu. Zaujímavosťou je, že lykopén je ešte účinnejší po prevarení. Na rozdiel od väčšiny iných druhov zeleniny a ovocia tak paradajky nestrácajú svoje pozitívne vlastnosti ani varením.Medzi najznámejšie a najobľúbenejšie odrody cherry paradajok, ktorým sa darí aj v našich končinách, patria napríklad paradajky Brioso či Ivorino. Brioso je tmavočervená koktejlová paradajka plná antioxidantov s vysokým obsahom lykopénu, extra sladkej chuti a nádhernej arómy. Ivorino sú malé žlté paradajky slivkovitého tvaru. Vďaka vysokému obsahu minerálnych látok, antioxidantov a karotenoidov pomáhajú znižovať riziko srdcovo-cievnych a rakovinových ochorení.Rozmýšľate nad tým, ako uchovať znamenitú chuť paradajok aj pre mimosezónne obdobie? Vyskúšajte marinovanie alebo sušenie. Sušiť môžete paradajky jednoducho v rúre pri nie príliš vysokej teplote, ideálne okolo 130-140 °C približne 120-150 minút. Chuť cherry paradajok dokážu ešte zintenzívniť bylinky ako oregano, tymian či bazalka, nič nepokazíte ani pridaním cesnaku.Pri marinovaní môžete použiť rôzne bylinky ako pri sušení, ocot, škoricu, olivový olej, ale napríklad aj chilli papričky, ak ste priaznivec štipľavejších pochúťok.Cherry paradajky má Lidl v skvelej cene celý jún, chutné recepty ku nim nájdete na www.kuchynalidla.sk MARCEL IHNAČÁK: Morčacie prsia plnené bryndzou a sušenou šunkou