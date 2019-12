Chiki Liki Tu-A sa zriekli honorára. Venujú ho Marekovi a Silvii z vybuchnutej bytovky

Pri tejto príležitosti pozvali undergroundovú legendu Otras z Čadce, aby v piatok 13.12. zahrala na prvom výročí nového klubu. Súčasne je to dvadsaťštyri rokov a dva dni od prvého koncertu v prešovskom PKO, kde sa Chiki Liki Tu-A predstavili ako domáci support skupiny Mňága a Žďorp. Pod sledom udalostí z minulého týždňa, kedy Slovenskom otriasla tragická udalosť, ktorá zasiahla aj hudobníkov Mareka a Silviu z T.O.P. Big Band Prešov, rozhodli sa Chiki Liki Tu-A, že výťažok z dnešného koncertu venujú práve im.

„V piatok 13.12. má naše Stromoradie prvé výročie. Veľmi sme sa na to tešili, ale posledný piatok nás dal dosť do pomykova. Nemôžeme oslavovať bez toho, aby sme podali pomocnú ruku niekomu, koho poznáme a kto tú tragédiu zažil na vlastnej koži, chvála bohu s dobrým koncom,“ uviedli Chiki Liki Tu-A s tým, že sa rozhodli venovať vstupné zo svojho koncertu Marekovi a Silvii Majorošovcom.

Marek Majoroš šéfuje T.O.P. Big Bandu Prešov, v ktorom jeho manželka Silvia spieva. S Chiki Liki Tu-A spolupracovali viackrát. Napríklad s nimi hrali špeciálny program nielen na Dňoch Mesta Prešov alebo festivale Pohoda. „Marek nám nahrával tiež trubky na náš album 3x4=13. V horiacom byte prišiel o všetky svoje nástroje a noty, pravdepodobne aj našej kapely. V piatok zahráme pre nich,“ dodáva basgitarista Martin Višňovský.

Chiki Liki Tu-A zahrajú v pôvodnej zostave a presne tých istých šesť skladieb ako 11.12.1995 pred Mňágou a Žďorp v prešovskom PKO. Program už majú nacvičený. „Skúsili sme si to zahrať a bude to veľký humor po tých rokoch. Inak Tomáško exceluje na klávesy, Pipo valí na buben a Maňas sóluje neuveriteľne. Dá sa povedať, že každý hrá svoj vlastný koncert, tak ako bolo vždy zvykom,“ uviedla skupina v predvečer koncertu na facebookovom profile Stromoradia, kde skúšku absolvovala. So skupinou vystúpi aj súčasný gitarista Ľuboslav Petruška a za bicie sa posadí spolumajiteľ klubu a prvý bicmen kapely Pipo, čiže Peter Šima.

redakciu informoval Edo Kopček PR manažér Stromoradia

foto: archív