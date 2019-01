Chinaski prídu koncertovať do Košíc

Hudobná skupina Chinaski, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. januára (TASR) – Jedna z najúspešnejších českých skupín Chinaski príde do Košíc. Na koncerte v Kulturparku sa partia na čele s Michalom Malátnym predstaví 30. apríla.Chinaski vydali v apríli 2017 desiaty štúdiový album Není nám do pláče. Nahrávku, ktorá vznikla v niekoľkých štúdiách na rôznych miestach sveta, predznamenala pieseň Není nám do pláče a nasledoval ju najúspešnejší rozhlasový singel roku 2017 Venku je na nule. Aktuálne sa v rádiách presadzuje tretí singel z platne Potkal jsem tě po letech. Kapela v roku 2017 odohrala najväčšiu halovú párty v histórii a na jar a jeseň 2018 sa vydala za svojimi fanúšikmi na menšie kontaktné pódiá s klubovou verziou koncertu. Teraz konečne prichádzajú aj do Košíc, za svojim novým basgitaristom Tomim Okresom, ktorý to celé zorganizoval.hovorí Tomi.dodáva.Košický Kulturpark tak aj vďaka iniciatíve basgitaristu kapely zažije jeden z najlepších žúrov roka. Či nebol problém tento nápad v kapele presadiť aj kvôli diaľke, Tomi odpovedal: "Ja cestujem cez dve republiky skoro každý týždeň, tak chcem aby si to aj oni vyskúšali častejšie. Samozrejme, Chinaski už v Košiciach párkrát hrali a to, že Košice sú ich obľúbeným mestom, potvrdila aj sama kapela.Za bicími v novej zostave sedí jeden z najlepších českých hudobníkov Lukáš Pavlík, ktorý donedávna koncertoval s kapelou Čechomor, Ewou Farnou alebo Kamilom Střihavkom. S basgitarou na pódiu stojí Tomi Okres, rodák z Košíc, ktorý hral s Richardom Müllerom, IMT Smile, Lukášom Adamcom aj Katkou Knechtovou. Dopĺňa ich Jan Steinsdörfer, talentovaný klávesák a dlhoročný kapelník Ewy Farnej. To je trojica, ktorá doplnila základný skladateľský tandem kapely, speváka Michala Malátného a gitaristu Frantu Táborského.