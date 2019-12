CHLADNÁ NOC PRED NAMI: V noci má klesnúť teplota aj na -16 stupňov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. decembra (TASR) - Počas nedeľnej noci až do pondelkového (30. 12.) rána klesne teplota najmä na severe Slovenska na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe.Výstraha platí pre väčšinu okresov Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a Brezno. Silné mrazy očakávajú meteorológovia v týchto lokalitách od 23.00 h do pondelka do 8.00 h.Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia.