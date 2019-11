Chladné mesiace predstavujú riziko pre pacientov s problémami pľúc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 20. novembra (TASR) – Chladné mesiace predstavujú riziko pre ľudí s problémami pľúc a dýchacích ciest. Pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP), s fibrózou pľúc či astmou sú počas tohto obdobia náchylnejší na rôzne infekcie, ktoré následne spôsobujú zvýšený výskyt respiračných ochorení. Slovenskí odborníci pri príležitosti Svetového dňa CHOCHP, ktorý pripadá na tretiu novembrovú stredu, na tlačovej konferencii v Bratislave poukázali na to, že prechladnutie môže pacienta destabilizovať tým, že sa zhoršia aj symptómy jeho ochorenia.Infekcie dýchacích ciest sú jedny z najčastejších ochorení, ktoré sa vyskytujú najmä v zimných mesiacoch. Hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia Marta Hájová priblížila, že chronická obštrukčná choroba pľúc je život ohrozujúce ochorenie pľúc, ktoré je charakterizované postupným zužovaním dýchacích ciest. Výdych aj nádych sú pre pacientov čoraz náročnejšie.komentovala.CHOCHP v súčasnosti postihuje viac než 250 miliónov pacientov po celom svete. Podľa predpokladov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v roku 2030 toto ochorenie stane treťou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete. Hlavnou príčinou jeho vzniku je tabakový dym, vdychovanie škodlivín či tiež rozrastajúce sa priemyselné zóny.Hájová poukázala na to, že správna liečba pomáha zmierniť príznaky a spomaliť zhoršovanie CHOCHP. Priblížila, že na udržanie priechodnosti dýchacích ciest počas výdychu sa využívajú inhalačné bronchodilatanciá, ktoré majú rýchly nástup účinku a minimum vedľajších účinkov.doplnila s dôvetkom, že súčasťou komplexnej liečby je aj pravidelná dychová rehabilitácia či domáca oxygenoterapia.Dodala, že v období epidémií je najdôležitejšie vyhýbať sa veľkým skupinám ľudí. Ďalšími preventívnymi zásadami by malo byť podľa odborníčky pravidelné umývanie rúk, ústna hygiena, preventívne prehliadky, fyzická aktivita či dychová rehabilitácia. Chrániť sa pred infekciami možno aj prostredníctvom účinnej vakcinácie proti chrípke a pneumokokom.Pripomenula tiež, že CHOCHP je nevyliečiteľné ochorenie, s ktorým sa môžu spájať aj psychické problémy, najmä úzkosť a depresia. Ich riziko je najvyššie v čase potvrdenia diagnózy a v skorých štádiách choroby. Človek s chronickým ochorením, ktorý navyše trpí duševnými problémami, môže mať podľa odborníkov aj sklony k sociálnej izolácii.