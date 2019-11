Chladný vzduch sťažuje život chronickým pacientom a ohrozuje aj zdravé pľúca

Zima preverí imunitu, ale aj odolnosť pľúc

CHOCHP berie dych

Infekcie môžu zdravie skomplikovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.11.2019 (Webnoviny.sk) -Tretia novembrová streda každoročne patríChronická obštrukčná choroba pľúc je život ohrozujúce ochorenie pľúc, ktoré je charakterizované postupným zužovaním dýchacích ciest. Výdych aj nádych sú pre pacientov čoraz náročnejšie. Svetová zdravotnícka organizácia WHO predpokladá, že v roku 2030 sa CHOCHP stane treťou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete. Primárnou príčinou CHOCHP je tabakový dym, ale aj vdychovanie škodlivín a rozrastajúce sa priemyselné zóny. November je zároveň ajpočas ktorého by sme si mali uvedomiť, že pre kvalitný a plnohodnotný život potrebujeme nielen zdravé srdce, ale aj našu respiračnú sústavu. Okremtotiž vo svete, ale aj na Slovensku stúpa počet pacientov s ochoreniami akočiV súčasnosti je na Slovensku možné mnohé z respiračných ochorení kompenzovať a manažovať vďaka účinnej liečbe, ktorá pacientom prináša úľavu od príznakov a bráni rozvinutiu ochorenia.Najčastejšie postihuje fajčiarov nad 40 rokov. Zmeny na pľúcach a hustý hlien v dýchacích cestách, bránia kyslíku dostať sa do alveol, v ktorých prebieha výmena kyslíka s oxidom uhličitým. Ako CHOCHP postupuje, človek začne pociťovať problémy – najprv kašeľ, ktorým sa dýchacie cesty snažia zbaviť hlienu, neskôr aj problémy s dýchaním, najmä pri námahe. Závažnou komplikáciou CHOCHP sú exacerbácie – akútne prepuknutie alebo zhoršenie príznakov ochorenia, ktoré si často vyžaduje hospitalizáciu a záchrannú liečbu.približuje MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia.Správna liečba pomáha zmierniť príznaky a spomaliť zhoršovanie CHOCHP. Bez liečby je CHOCHP všeobecne progresívne ochorenie a jeho zhoršovanie spôsobuje, že pacienti sa zadýchavajú počas každodenných aktivít ako chodenie po schodoch či dokonca obliekanie. Pri CHOCHP je základom liečby rozširovanie dýchacích ciest pomocou liečiv redukujúcich napätie hladkého svalstva, ale aj protizápalové lieky.dopĺňa MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH. Súčasťou komplexnej liečby je aj pravidelná dychová rehabilitácia či domáca oxygenoterapia.Chladné mesiace a počas nich aj rozšírené infekcie môžu atakovať nielen pacientov s CHOCHP, ale aj s inými chronickými ochoreniami. Hovoríme najmä o astme či rôznych typoch pľúcnych fibróz.je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest. Prejavuje sa dýchacími ťažkosťami, pískavým dychom, dráždivým kašľom a dlhodobo pretrvávajúcou nádchou. Na jej vzniku sa podieľajú aj genetické faktory či silné dráždivé chemické látky. Zápal má pôvod v alergickej odpovedi na vonkajší podnet.je zriedkavým ochorením a trpia ním na Slovensku desiatky pacientov. U ľudí s IPF, tkanivo okolo jemných vzduchových vačkov a okolo krvných ciev zhrubne, stvrdne a zjazví sa. IPF sa časom zhoršuje, jazvenie hrubne a šíri sa, pľúca strácajú schopnosť prenášať kyslík do krvného riečiska. K orgánom sa tak nedostáva toľko kyslíka, koľko by potrebovali.Aby sme sa mohli pred nimi účinne chrániť a udržať si tak zdravé pľúca, je dôležité dodržiavať niekoľko zásad.vysvetľuje MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH.Účinná liečba chronických ochorení, akými nepochybne CHOCHP či astma sú, dokáže zmierniť príznaky ochorenia, znížiť frekvenciu a závažnosť vzplanutí choroby, zlepšiť celkový zdravotný stav a zvýšiť toleranciu fyzickej záťaže, čím zároveň zvyšuje kvalitu života pacienta.Riziko je najvyššie v čase potvrdenia diagnózy a v skorých štádiách choroby. Človek s chronickým ochorením, ktorý navyše trpí duševnými problémami môže mať sklony aj ku sociálnej izolácii.Inzercia