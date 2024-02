Chlapci napadli muža a udierali ho po celom tele, počas útoku ho aj okradli

12.2.2024 (SITA.sk) - Popradská polícia obvinila zo zločinu lúpeže 14-ročného chlapca. Vo štvrtok (8. februára), v podvečerných hodinách v Poprade spolu s ďalším, o rok mladším chlapcom fyzicky napadli 42-ročného muža.„Napadnutého udreli do hlavy a kopli do chrbta, v dôsledku čoho spadol na zem. Obaja páchatelia v útoku pokračovali a poškodeného na zemi opakovane kopali a udierali po celom tele," informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Chlapci mužovi počas útoku strhli z ramena cestovnú tašku a ušli. Policajti zakrátko na to podozrivých vypátrali. Staršieho z chlapcov obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.„Popradský vyšetrovateľ vzniesol tomuto chlapcovi obvinenie za zločin lúpeže a na obvineného spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby," uzavrela polícia.