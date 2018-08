Chlapci zachránení z thajskej jaskyne sa vrátili do školy

Dvanásti mladí futbalisti a ich tréner, ktorých našli živých po vyše týždennom pátraní v jaskyni na severe Thajska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 6. augusta (TASR) - Chlapci zachránení z jaskyne v severnom Thajsku sa v pondelok vrátili do školy. Informovali o tom miestni predstavitelia v provincii Čiang Rai.V škole, ktorú navštevujú šiesti z nich, srdečne privítali všetkých 12 zachránených chlapcov počas slávnostnej ceremónie sprevádzanej budhistickými modlitbami. Chlapci boli oblečení v školských uniformách, ale od zástupcu Bayernu Mníchov dostali tiež dresy tohto nemeckého futbalového klubu.Dramatické 19-dňové pátranie a záchrana členov miestneho mládežníckeho futbalového tímu pritiahla pozornosť celého sveta a mnohé futbalové kluby ich pozvali na svoje zápasy, pripomína agentúra DPA.Dvanásť mladých futbalistov spolu so svojím trénerom navštívili jaskyňu Tcham Luang po futbalovom tréningu 23. júna. Po náhlej povodni, ktorá zablokovala východ, tam zostali uviaznutí vyše dvoch týždňov.Po úspešnej záchrane všetkých členov skupiny sa chlapci vo veku 11-16 rokov zotavovali týždeň v nemocnici a ďalší týždeň doma. Jedenásť chlapcov s výnimkou 14-ročného kresťana potom strávilo deväť dní v budhistickom kláštore na znak vďaky bývalému potápačovi elitnej jednotky SEAL thajských námorných síl, ktorý pri ich záchrane prišiel o život. Kláštor opustili v sobotu.Ich 25-ročný tréner je jediným dospelým zo skupiny a očakáva sa, že zostane mníchom ešte tri mesiace.Neďaleko jaskyne už začali budovať múzeum, ktoré by pripomínalo záchranu mladých futbalistov, dodáva DPA.