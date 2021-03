Chlapcovi v Taliansku transplantovali srdce po roku a pol v nemocnici

Sedemročnému chlapcovi transplantovali srdce po tom, čo ho v talianskej detskej nemocnici v Turíne 17 mesiacov udržiavali nažive pomocou umelého srdca. V stredu to oznámila samotná turínska Nemocnica Regina Margherita, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.





Malý pacient "bol po 525 dňoch hospitalizácie úspešne operovaný", uviedla detská nemocnica. Dlhé obdobie hospitalizácie bolo "skutočným rekordom so šťastným koncom", priblížila vo vyhlásení. Pacienta prepustili pred niekoľkými dňami.Chlapec, pôvodom z Maroka, pricestoval do Talianska - kam sa jeho otec presťahoval z pracovných dôvodov - v lete 2019, pretože sa uňho prejavili príznaky zlyhávania srdca.Jeho zdravotný stav sa rýchlo zhoršoval, čo vyústilo do zástavy srdca. Prežil vďaka lekárom, ktorí ho napojili na život zachraňujúci prístroj a implantovali mu do tela umelé srdce. Táto "pumpa" nahrádza funkciu biologického srdca.Potom prešiel ešte dlhý čas, kým mohli urobiť transplantáciu srdca, "pretože pre malých pacientov nie je k dispozícii až toľko orgánov", vysvetlil hovorca nemocnice pre AFP.V priebehu tohto pobytu si chlapec obľúbil taliansku kuchyňu a naučil sa taliančinu. Jeho rodičom, ktorí boli počas hospitalizácie s ním, sa medzičasom narodil ďalší syn, informovala tiež nemocnica.