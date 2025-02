Chlapec mal vzduchovkou postreliť deväťročné dievča do oblasti hlavy

18.2.2025 (SITA.sk) - V Chminianskych Jakubovanoch mal desaťročný chlapec vzduchovkou streliť deväťročné dievča do oblasti hlavy. O prípade informuje portál tvnoviny.sk . Dievčaťu chlapec spôsobil povrchové poranenie ucha.Pre portál zásah záchranárov v obci potvrdila i hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Danka Capáková a uviedla, že do obce pred 16:00 vyslali k maloletej osobe rýchlu lekársku pomoc. Dieťa po prvotnom ošetrení previezli do nemocnice v Prešove.Bližšie informácie neposkytla, vzhľadom na to, že ide o maloletú osobu.